Dos menores aprehendidos por el crimen de una vecina en Loma Verde del partido de General Paz

La pequeña localidad de Loma Verde, en el partido bonaerense de General Paz, quedó profundamente conmocionada durante el fin de semana tras el fallecimiento de Nelly, una vecina de 81 años que recibió un disparo mientras realizaba tareas domésticas en el jardín de su vivienda.

Como informó INFOZONA, el hecho ocurrió el viernes 5 de diciembre, cuando la mujer fue alcanzada por un tiro efectuado desde el exterior de su domicilio. El proyectil ingresó por la espalda y, pese al rápido accionar del personal médico, la víctima falleció horas más tarde debido a la gravedad de la herida.

La noticia generó una fuerte conmoción entre los vecinos, quienes el sábado 6 de diciembre, durante la tarde y la noche, se manifestaron frente a la Delegación municipal para exigir Justicia y esclarecimiento inmediato del caso.

Fuentes ligadas a la investigación informaron que, tras las primeras diligencias, se logró identificar al presunto autor del disparo: un menor de edad, quien habría estado acompañado por otros dos adolescentes al momento del ataque. Luego del disparo, todos se dieron a la fuga.

Las tareas investigativas continúan para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer el móvil del homicidio. Hasta el momento, dos menores fueron aprehendidos, ambos oriundos de Loma Verde, y uno de ellos sindicado directamente como el autor del disparo.

Los jóvenes permanecen alojados en un Instituto de Menores, mientras la Fiscalía avanza con la recolección de pruebas y las declaraciones necesarias para esclarecer este trágico episodio que sacudió a la comunidad.