Dos ladrones le robaron a una jugadora de “Las Leonas” y se llevaron la medalla de plata obtenida en Tokio 2020

Dos ladrones le robaron a Sofía Maccari, jugadora de “Las Leonas”, y se llevaron la medalla de plata obtenida en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La policía logró detener a uno de los delincuentes, un menor de edad de 17 años, pero no encontraron la presea.

La jugadora de la selección femenina de hockey sobre césped denunció un robo por parte de dos delincuentes armados en la localidad bonaerense de Escobar cuando se dirigía a visitar a una amiga.

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso la medalla olímpica de plata. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos”, escribió en sus redes sociales.

“Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendrá, dónde estará ahora. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica. Después lo otro obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo”, declaró en una entrevista televisiva.