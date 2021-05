Dos familias, cuerpos intercambiados y ¿confusión en tratamiento médico?

Dos familias se encuentran unidas por el dolor y el desconcierto que generó que les entreguen intercambiados los cuerpos de sus dos familiares fallecidos. Además, sospechan que tal confusión haya comenzado en el tratamiento médico brindado.

La semana pasada el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora entregó los cuerpos de dos hombres que murieron con pocos días de diferencia a las familias equivocadas, hecho que descubrieron luego del entierro de uno de ellos. Los partes médicos indicaron que uno de ellos falleció de coronavirus y el otro, de una neumonía. Ante la falta de certezas, la justicia comenzó una investigación para saber si los tratamientos suministrados fueron los correctos.

Romualdo Pérez, de 69 años, ingresó al hospital el 5 de mayo por una neumonía causada por coronavirus. Francisco Chávez, de 82 años, hizo lo propio uno días después por una neumonía bilateral, aunque su PCR para Covid-19 dio negativo. El hospital informó a sus familiares que Pérez falleció el martes 11 de mayo e hicieron lo propio con los de Chávez el jueves 13. Sin embargo, la familia del último tuvo la posibilidad de “reconocer el cuerpo”, dándose cuenta de que no era su familiar fallecido.

“Fue todo de terror, Le dije a la médica de la morgue cuatro veces que la persona que estaba ahí no era mi padre, porque me insistía”, contó Sebastián, hijo de Francisco. En cambio, Juan Cruz Zabalo, yerno de Pérez, informó que lo velaron a cajón cerrado y lo enterraron el 12: “Antes de la internación estuvo cerca de 10 días con síntomas, igual que toda la familia. Entonces lo ingresan como positivo pero por contacto estrecho. Ahora no sabemos si termina falleciendo por COVID”, comentó.

Al conocer el incidente, se confirmó que el cuerpo que había sido enterrado a nombre de Pérez, eran en verdad el de Chávez. A partir de ello, intervino la UFI N° 8 de Lomas de Zamora, a cargo del Fiscal Jorge Grieco, que caratuló la causa como “averiguación de ilícito”.

El encuentro de las familias de los cuerpos intercambiados por el hospital

La familia Pérez y Chávez se conocieron en la puerta del Hospital Gandulfo y ahora dieron un paso fundamental para saber qué sucedió logrando que se realicen las autopsias, que comenzaron a realizarse el jueves. “Estamos pidiendo que se determine qué tratamiento se hizo en qué caso y si fue el destinado a quien realmente correspondía”, explicó Zabalo.

Ambas familias aseguraron que el fiscal los mantiene al tanto de las novedades que surgen en la causa. Sin embargo, no encontraron respuestas desde el centro de salud público del sur del Gran Buenos Aires. “No tenemos claro si los diagnósticos y los partes que nos daban pertenecían al familiar indicado. Es fundamental saber en qué momento estuvo la confusión”, agregaron desde la familia Pérez.

Ni bien supieron lo que había sucedido, las familias se manifestaron frente al Hospital Gandulfo, donde pegaron carteles y realizaron pintadas para reclamar justicia, junto a familiares, amigos y vecinos. “Estoy seguro que acá hubo negligencia y alguien va a tener que hacerse cargo”, aseveró Zabalo, y agregó: “Hasta que no sepamos qué sucedió y podamos despedirlo tenemos la vida frenada. Empezamos el duelo, después lo interrumpimos y sucede todo esto. Mi suegra y mi esposa estuvieron con ataques de nervios, estamos pasando mucha angustia”.