Dos chicos conocieron el mar por primera vez gracias a los juegos bonaerenses

En medio de las competencias deportivas y culturales que se desarrollan en Mar del Plata, una historia cargada de emoción se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de los Juegos Bonaerenses 2026.

Dos jóvenes del partido de Moreno tuvieron la oportunidad de conocer el mar por primera vez en sus vidas, una experiencia que seguramente recordarán para siempre.

Los protagonistas llegaron a la ciudad balnearia en el marco de la 35ª edición de los Juegos Bonaerenses, que reúne a miles de participantes de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para estos dos chicos, el viaje representó mucho más que una oportunidad vinculada al deporte: significó encontrarse por primera vez con la inmensidad del océano Atlántico.

El momento trascendió a través de las redes sociales, donde se difundió la historia de los jóvenes que, gracias a su participación en el encuentro provincial, pudieron cumplir una experiencia que hasta entonces no habían tenido.

La historia refleja una de las dimensiones más importantes de los Juegos Bonaerenses: su capacidad para generar oportunidades de encuentro, integración y acceso a experiencias que, por diferentes circunstancias, no están al alcance de todos.

La etapa final de la competencia comenzó el pasado lunes 19 de octubre y continuará hasta el viernes 23, con la participación de 30.000 finalistas provenientes de los 135 municipios bonaerenses. En esta edición se desarrollan 117 disciplinas deportivas y culturales, distribuidas en diferentes escenarios de Mar del Plata y localidades cercanas.

Organizados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, los Juegos alcanzaron este año un récord de más de 504.000 inscriptos, consolidándose como una de las principales iniciativas de participación deportiva y cultural del territorio provincial.

Para muchos jóvenes, viajar a Mar del Plata significa también salir por primera vez de sus localidades, compartir experiencias con chicos de otras ciudades y descubrir lugares que solamente conocían a través de fotografías o imágenes televisivas.

La experiencia de estos dos representantes de Moreno demuestra que los Juegos Bonaerenses no se limitan a obtener medallas o alcanzar resultados deportivos. También permiten construir recuerdos, ampliar horizontes y vivir momentos que pueden acompañar a sus protagonistas durante toda la vida.

Porque, más allá de cualquier resultado, para estos dos chicos el viaje a Mar del Plata ya tuvo un premio inolvidable: conocer el mar por primera vez.