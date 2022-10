El productor general de Rock & Reggae, Eduardo Sempé, anunció que el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado no se realizará en la ciudad de La Plata, luego que la Municipalidad no habilitara ese lugar por cuestiones de seguridad. ¿Dónde tocan?

“La Plata no quiere que lo hagamos, así que no se va a hacer en La Plata. No nos quieren ahí, ni a La Renga ni a los Fundamentalistas”, comenzó Sempé a través de una entrevista radial.

¿Dónde tocan Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado?

En ese sentido, el productor señaló que en las próximas horas anunciarán donde mudarán el recital. “Estamos evaluando qué hacer. A la tarde comunicaremos nuestra decisión. No es una decisión muy cómoda”, dijo Sempé.

Sempé comentó que desde el municipio les dieron la opción de utilizar el Autódromo Mouras como una alternativa, pero opinó que "la opción no es práctica", por lo que también se descarta dicho espacio para llevar a cabo el show.

La respuesta de la Municipalidad de La Plata

El Municipio de La Plata pidió el martes pasado que el show se lleve adelante en el Autódromo Roberto Mouras y no en el Estadio Único como estaba previsto por cuestiones de seguridad.

"Por la magnitud del mismo, por la gran concurrencia de público, por la accesibilidad al predio y para no alterar el normal desarrollo de la vida urbana de la ciudad, se informa que solo podrá autorizarse la realización de dicho evento en el predio 'Autódromo Roberto Mouras' de la Ciudad de La Plata", expresaron a través de una nota desde el municipio.

Hasta el momento, no se logró saber con exactitud qué sucederá con las entradas que se vendieron hasta el momento y que podría afectar a los fanáticos que ya adquirieron su ticket para ver a la banda. En ese sentido, Sempé dijo: "Lo comunicaremos para que la gente sepa qué vamos a hacer, cuándo y dónde será el recital".