¿Dónde se graba Bake Off 2021? Aquí te mostramos el lugar donde se filma

Las grabaciones de Bake Off se centran en un escenario de mucho verde, campo y rusticidad, con ese motivo, sus seguidores se preguntan dónde se filma Bake Off Argentina 2021.

¿Dónde está la carpa de Bake Off?

Haras Clio-Hue

Bake Off Argentina 2021 se graba en un haras ubicado en La Lonja, Pilar, a 40 minutos de Capital, que pertenece a la empresa agropecuaria Los Caldenes. El haras se llama Clio-Hue: significa “la tierra de la diosa” (“Clio” es diosa en griego y “Hue” significa tierra en mapuche).

Originariamente, le perteneció a Miguel Martínez de Hoz y, luego, fue heredado por su hijo Eduardo, un hombre muy conocido e importante en el ambiente del turf. Fue construido en 1957, como una subdivisión del haras Co Malal, famoso por sus caballerizas e instalaciones, que siguen el estilo y la arquitectura tradicional inglesa, uno de los haras más prestigiosos y de mayor renombre en Argentina.

Damián Betular en el haras donde graban Bake Off

Po su parte, los jardines y el parque fueron rediseñados y restaurados por el nieto de Charles Thays, del estudio Thays. En 1990, el haras fue vendido a un prestigioso empresario internacional que jugaba al polo, fue él quien agregó dos canchas de polo, cada una con su sistema de riego artificial. Desde que fue adquirido por sus propietarios actuales, se mantuvieron los diseños originales.

El haras en la actualidad

Actualmente, sus dueños decidieron agregar 10 Has. a las 30 Has. originales y, así, hacer de Clio-Hue una gran propiedad con un potencial extraordinario por su ubicación única en La Lonja, Pilar, y su tamaño de 40 Has.

Haras Clio-Hue en venta

El predio se alquila tanto para eventos como para producciones fílmicas y fotográficas, pero lo más llamativo es que se encuentra a la venta. La inmobiliaria Miles Propiedades lo tiene publicado en su sitio online desde hace más de un año. Mientras tanto es el lugar donde se graba Bake Off Argentina 2021.