Donald reveló dónde nació su inspiración para el coro ‘sucundum’ de su clásico tema “Las olas y el viento”

“Las olas y el viento (’Sucundum’, ‘sucundum’), el frío del mar”, es posiblemente uno de los fragmentos más conocidos de “Tiritando”, el gran clásico de Donald Clifton Mc Cluskey, popularmente conocido como Donald.

Invitado al programa de Carmen Barbieri, el reconocido cantante reveló un detalle desconocido sobre este tema a pedido de su anfitriona.

Donald sorprendió a todos

“A ver, contame, cómo nace el ‘Sucundum’ en tu cabeza”, quiso saber la mamá de Fede Bal. El músico recordó: “El Sucundum nace porque estudiaba ‘Derecho romano’, en esa época. Estaba cursando el segundo año de la facultad en la Universidad del Salvador”.

Donald rememoró: “Y había una frase, que no me acuerdo cómo era, que decía ‘secundum’ no se cuánto. Y, en esos días, grabé. Era el año 67 y, en el estudio, oí el arreglo, que era maravilloso, pero necesitaba algo más“.

El cantante agregó, entre risas: “Así que le pedí al coro que cantara algo así como ‘secundum, secundum’. Y ahí surgió el Sucumdum”.



Ver este vídeo en YouTube El clásico de Donald tiene más de cincuenta años, se grabó por primera vez a fines de los años 60.

La dura enfermedad que sufre el músico

Pocos meses atrás, Donald confesó públicamente que padece Parkinson, algo que nadie, más allá de su círculo íntimo, sabía: “Estaba en el andén de un tren, acababa de recibir el diagnóstico, y me puse a rezar. No le pedí curarme, pedí poder recuperar la alegría”.

El cantante se encuentra luchando contra la terrible enfermedad acompañado de sus hijos y nietos.