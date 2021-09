Dolores: Un comerciante donó una camioneta a la Escuela Agraria

El titular de la Heladería “Torino” de la ciudad de Dolores, Angel Gargoloff, donó una camioneta a la Escuela Agraria de esa ciudad bonaerense

La directora del establecimiento, Karina D´Amore dio a conocer la grata novedad a través de las redes sociales de la siguiente manera:

” Cuando no alcanzan las palabras para agradecer un gigante gesto de un vecino dolorense!

Apoyo incondicional a la Educación Agraria de Dolores, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles.

Acción que una persona hace de manera desinteresada para otra por aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar una situación de aprieto o riesgo que le pueda afectar, etc.

Esto es lo que hace Angel Gargoloff, reconocido trabajador, en su elaboración artesanal de Helados…………..

Fundador de la “Heladeria Torino”

En el día de la fecha donó a la Asociación Cooperadora de la E.E.S.A.N°1 de Dolores esta camioneta para el traslado de insumos, materias primas,combustible, mercadería, etc de la escuela.”

Gargoloff es el propietario de la reconocida heladería Torino, ubicada en pleno centro de la ciudad de Dolores. siendo también un permanente colaborador de la Escuela de Educación Agraria

Tal como lo hizo saber la directora del establecimiento educativo, la camioneta donada permitirá el traslado de insumos, materias primas, combustible y mercadería, para el mismo.