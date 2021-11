Dolores: El Intendente propuso dividir la provincia y que su ciudad sea Capital

En las últimas horas, el Intendente de Dolores, Camilo Etchevarren propuso fraccionar la Provincia de Buenos Aires. “En 15 o 20 años aspiro que la Provincia se divida en regiones y Dolores sea una de las capitales del interior, la de los 32 distritos de la Cuenca Deprimida del Salado”, aseguró.

Y cargó contra los últimos gobiernos bonaerenses: “En los 16 años de gobierno que llevo cada vez es peor, hay desconocimiento y desprecio por la provincia. Los ministros de provincia ya ni vienen a La Plata, gobiernan desde el Banco Provincia o desde Puerto Madero”, aseveró.

Implementar una legislación tan importante para la vida pública municipal, debería ser aplicada mediante una nueva creación institucional, un órgano que instrumente la Ley nacional en estrecha relación a las circunstancias particulares de los 135 municipios bonaerenses.

“Dolores ejecuta un proyecto de crecimiento que, si fuéramos la provincia y la nación, seríamos Alemania o estaríamos entre los 10 mejores países del mundo. Este proyecto nos lleva a una ciudad europea. Dolores va a ser una isla, una ciudad alemana, suiza”, expresó. Y fue por más: “Dolores tiene que pensar como si ya fuera la capital. Lo que viene para Dolores es espectacular, porque lo más difícil ya se hizo”.

Etchevarren es el mismo intendente que en septiembre de 2019, en el marco de un severo ajuste a la salud en el distrito pidió que una mujer que había perdido un embarazo sea trasladada del hospital para ahorrar costos ya que no tenía nada y que en 2020 impidió la llegada de un vecino dolorense que había viajado al exterior y regresó contagiado de Covid, terminando internado en Lezama y también trató de impedirle el ingreso a su par de Castelli, Francisco Echarren (con quien tuvo un sinfín de cruces), para que pueda ver a su hijo recién nacido en un sanatorio privado.

El polémico jefe comunal va por su cuarto mandato, al que llegó primero desde el radicalismo y luego a través de la Coalición Cívica y finalmente del Pro en Cambiemos .

A pesar que desde el Pro anunciaron que este miércoles no se realizará acto para respaldar a Mauricio Macri en su segunda presentación ante la Justicia Federal por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el alcalde dolorense convocó a acompañar al ex Presidente frente a la sede del Juzgado, ubicado en pleno centro de la ciudad.

Etchevarren quedó altamente expuesto en el acto que organizó la semana próximo pasado para recibir a Macri cuando ensayó un cántico en defensa del ex presidente. “No se toca, Mauricio no se toca. ¿Arranco?“, esbozó con micrófono en mano, y sin el apoyo del coro de las pocas personas que se habían acercado a la plaza principal de esa ciudad.

El video del fallido cántico recorrió las redes sociales y recibió burlas. Algunos usuarios, incluso, tildaron de “papelón” la performance del intendente.