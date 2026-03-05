Dolores se convierte en la capital del folklore: todo sobre la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra

La ciudad de Dolores, reconocida como el “Primer Pueblo Patrio”, ya respira el aire de su celebración más emblemática. Del 7 al 14 de marzo de 2026, el escenario Estilo Pampeano será el epicentro de la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra, un evento que no solo rinde tributo al célebre maestro Abel Fleury, sino que se consolida como el festival de música criolla más importante de la Provincia de Buenos Aires.

Con una cartelera que combina a figuras consagradas del folklore nacional con los nuevos ritmos urbanos, esta edición promete una convocatoria récord. Para los bonaerenses y turistas de todo el país, esta fiesta representa una oportunidad única de conectar con la identidad gaucha a través de la música, el baile y una de las ferias comerciales y gastronómicas a cielo abierto más grandes de la región.

Grilla de artistas y noches destacadas en el Escenario Estilo Pampeano

La programación de este año ha sido diseñada para abarcar todos los gustos, desde el canto surero más tradicional hasta propuestas de fusión y música tropical. Artistas con presencia en los principales escenarios del país, como el Festival de Cosquín, dirán presente en Dolores para reafirmar el carácter federal de la celebración.

Entre los momentos más esperados se encuentra la presentación de Jorge Rojas, encargado del gran cierre celebrando sus 20 años como solista, y la energía de Los Tekis, quienes traerán el carnaval jujeño a suelo bonaerense en la noche de apertura. Además, el jueves 12 de marzo se llevará a cabo la mítica Noche de los Payadores, un espectáculo único donde más de 25 artistas reafirmarán el patrimonio cultural argentino.

Día Artistas principales Tipo de jornada Sábado 7 Los Tekis, Efraín Colombo, Natalia Chandia Inauguración y folklore festivo Domingo 8 Ahyre, Musiqueros Entrerrianos, Germán Montes Folklore de proyección Lunes 9 y Martes 10 Bruno Arias, Juanjo Abregú, Los Chaza Peña Oficial de la FNG Miércoles 11 Carlos Ramón Fernández, Pancho Santarén Canto Surero y Tradición Jueves 12 25 payadores en escena Noche de Payadores Viernes 13 Roze, Rodrigo Romero, Amorina Alday Noche Joven y Elección de la Reina Sábado 14 Jorge Rojas, Las Voces del Este Noche de Gala y Cierre

Entradas, acceso y la importancia de la Peña Oficial

Para quienes planean viajar a Dolores, es fundamental conocer la modalidad de acceso. La organización destaca la relevancia de la Peña Oficial (lunes 9 y martes 10), considerada una de las más importantes del país, donde se presentan artistas de gran trayectoria como Bruno Arias en un formato más cercano al público.

Variedad de géneros: Aunque la guitarra es el eje, la Noche Joven del viernes 13 integra cumbia, rock y cuarteto con artistas como Roze , un fenómeno de plataformas digitales.

Aunque la guitarra es el eje, la integra cumbia, rock y cuarteto con artistas como , un fenómeno de plataformas digitales. Ubicación estratégica: Dolores se encuentra sobre la Autovía 2 , lo que facilita la llegada de turistas desde la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica.

Dolores se encuentra sobre la , lo que facilita la llegada de turistas desde la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica. Atractivos complementarios: Durante el día, los visitantes suelen disfrutar del Parque Termal Dolores, complementando la oferta cultural con relax y bienestar.

Para obtener detalles específicos sobre la adquisición de tickets y horarios de inicio, los interesados pueden visitar el sitio oficial de la Municipalidad de Dolores.

Tradición y desfile: el alma del “Primer Pueblo Patrio”

No todo sucede bajo los reflectores. El sábado 14 de marzo, por la tarde, se realizará el Gran Desfile Tradicionalista por las calles de la ciudad. Este despliegue de jinetes, carruajes y vestimentas típicas es uno de los momentos más buscados por los usuarios de Google Discover debido a su espectacularidad visual y respeto por las raíces.

La Feria de la Guitarra funciona como un ecosistema paralelo donde artesanos regionales ofrecen productos en cuero, platería y tejidos. Es el lugar ideal para degustar los clásicos asados a la estaca y entender por qué esta fiesta es un motor económico y cultural vital para la Provincia de Buenos Aires.

Con la figura de Abel Fleury como estandarte, la 32° edición no solo busca entretener, sino proteger una forma de sentir la música que define a la pampa argentina. Dolores espera a miles de visitantes para demostrar, una vez más, por qué es la cuna de la cultura surera.