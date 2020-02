Charlotte Chantal Caniggia Nannis fue la "invitada de lujo" para animar la primer noche del Carnaval del Sol de la ciudad de Dolores.

Este sábado, Charlotte Caniggia fue la estrella invitada de la primera noche en el Carnaval Del Sol. La joven desfiló en una de las carrozas del club Independiente, y lo hizo acompañada por Roberto Storino Landi, su novio desde hace un año.

Storino Landi estuvo en todo momento al lado de su novia. Contratada por la municipalidad, Charlotte lució un brillante y diminuto traje negro con fucsia, que resaltó el cuerpo de la joven.

Sobre su participación en el Carnaval, Charlotte expresó: “Me sentí muy bien, fue una experiencia muy linda. Me faltó un poco de baile porque no es mi fuerte… ¡nunca imaginé qué me iban a contratar para esto!", afirmó la mediática, hija del pájaro Caniggia y de Mariana Nannis.