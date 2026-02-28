Dolor en Las Flores por la muerte de una joven Bombera Voluntaria

Francisco Díaz
luto vv

La comunidad de la ciudad bonaerense de Las Flores atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de la joven bombera voluntaria Nerina Luján Mogni, de 39 años de edad. La noticia generó una honda conmoción no solo entre sus familiares y amigos, sino también en todo el ámbito institucional y social de la ciudad.

Integrante del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Las Flores, Nerina supo ganarse el respeto y el cariño de sus compañeros por su compromiso, responsabilidad y espíritu solidario. Su vocación de servicio fue una marca distintiva en cada intervención, donde siempre priorizó el bienestar de los demás con profesionalismo y entrega.

Febrero llega a su fin y surge la pregunta: ¿Cómo se registra a quienes nacen el 29?
Mirá también:

Febrero llega a su fin y surge la pregunta: ¿Cómo se registra a quienes nacen el 29?

Durante los últimos tiempos, luchó con enorme fortaleza y entereza contra una dura enfermedad, afrontando cada etapa con valentía y el acompañamiento permanente de sus seres queridos. Su actitud frente a la adversidad fue reflejo del mismo temple que demostraba en cada salida de emergencia: firme, generosa y perseverante.

Desde la institución bomberil destacaron su calidad humana y su permanente disposición para colaborar, subrayando que su legado trascenderá en las nuevas generaciones de servidores públicos que eligen el camino del voluntariado.

Google News Seguinos en Google Noticias
El mes más corto del año se despide con calor: ¿Cómo sigue el tiempo?
Mirá también:

El mes más corto del año se despide con calor: ¿Cómo sigue el tiempo?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento asignaciones AUH SUAF bono anses 2026
ANSES Aumento de Asignaciones en Marzo 2026: Lo que necesitás saber
Anses
empleada domestica escala salarial 2026
Aumento Empleadas Domésticas en Marzo 2026: Cuánto se cobra por hora y por mes
Sociedad
cuenta dni comercios supermercados descuentos
Cuenta DNI en Marzo 2026: cambian los descuentos y se activan nuevos topes semanales
Provincia
limite extraccion cajeros argentina
Nuevo límite de retiro en Cajeros 2026: ¿Cuánto se puede extraer por día?
Provincia Sociedad
cuenta dni comercios barrio cambios
Cuenta DNI en marzo 2026: el Banco Provincia extiende los ahorros y define nuevos topes
Provincia
creditos auh anses novedades
¿Hay préstamos de ANSES para AUH?: Lo que necesitás saber en 2026
Anses
6 planetas cielo
Alineación de seis planetas: cómo y a qué hora ver el desfile astronómico del 28 de febrero
Provincia Sociedad

Más leídas