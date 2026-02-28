Dolor en Las Flores por la muerte de una joven Bombera Voluntaria

La comunidad de la ciudad bonaerense de Las Flores atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de la joven bombera voluntaria Nerina Luján Mogni, de 39 años de edad. La noticia generó una honda conmoción no solo entre sus familiares y amigos, sino también en todo el ámbito institucional y social de la ciudad.

Integrante del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Las Flores, Nerina supo ganarse el respeto y el cariño de sus compañeros por su compromiso, responsabilidad y espíritu solidario. Su vocación de servicio fue una marca distintiva en cada intervención, donde siempre priorizó el bienestar de los demás con profesionalismo y entrega.

Durante los últimos tiempos, luchó con enorme fortaleza y entereza contra una dura enfermedad, afrontando cada etapa con valentía y el acompañamiento permanente de sus seres queridos. Su actitud frente a la adversidad fue reflejo del mismo temple que demostraba en cada salida de emergencia: firme, generosa y perseverante.

Desde la institución bomberil destacaron su calidad humana y su permanente disposición para colaborar, subrayando que su legado trascenderá en las nuevas generaciones de servidores públicos que eligen el camino del voluntariado.