Discriminación: un niño y su perro de asistencia fueron echados de un hotel y un shopping

Una familia denunció discriminación hacia su hijo y su perro de asistencia por haberlos echados de un hotel y un shopping en las provincia de Jujuy y Tucumán.

Julián es un chico de 12 años que padece el síndrome de Angelman, un trastorno genético que genera discapacidad del desarrollo y síntomas neurológicos; y su perro de asistencia, un labrador llamado Atún, fueron echados de un hotel de San Miguel de Tucumán en la noche del 23 de julio pasado.

“Llegamos al hotel Embajador, pedí una habitación quíntuple y avisé al recepcionista que llegaba con un nene con discapacidad y su perro de asistencia. Parecía no haber problemas porque me dio la llave de la habitación. Bajamos el equipaje y Julián con Atún, y al verlo me dijo que tenía que pedir autorización a la dueña. El chico fue muy amoroso, pero la dueña del hotel al teléfono no permitió el ingreso y nos tuvimos que retirar”, explicó la madre del niño, Valeria Madsen.

“Fuimos a otro hotel y pasó lo mismo: desconocían la ley de perros de asistencia y dudaban de lo que decíamos, pese a que mostramos las credenciales de Atún y los certificados médicos de Julián que dicen que tiene que estar con su perro todo el tiempo. Muy poco convencidos, nos dejaron quedar“, indicó Madsen.

Sin embargo, el pasado lunes 26 de julio, buscaron resguardarse en un shopping de Jujuy por la baja temperatura mientras recorrían la capital y volvieron a sufrir discriminación: “Otra vez tuvimos que mostrar la credencial y todos los papeles del perro, pero nos amenazaban con llamar a las autoridades. Les expliqué el estado de Julián, que ya estaba nervioso por esperar, él se inquieta mucho. Llegó otra persona de seguridad y nos dio un no rotundo. Nos echaron, según ellos, por el tamaño del perro, que es un labrador. Nos sentimos discriminados, que nuestros derechos fueron totalmente vulnerados”, afirmó Valeria.

Por otra parte, afirmaron que no van a hacer ninguna denuncia, pero remarcaron que se debería rever la situación que padecieron aún con el conocimiento de la Ley Nacional 26.858 permite el libre acceso y deambulación de personas con perros de asistencia en cualquier espacio público y privado de acceso público de argentina desde 2013.