El director del Banco Nación propuso crear una nueva moneda que no se pueda convertir a dólar

El resultado de las PASO están haciendo pensar en nuevas estrategias, en medio de una situación económica delicada y algunos anuncios del Gobierno para “meterle plata al bolsillo de la gente”. En ese sentido, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, lanzó la posibilidad de crear una nueva moneda que no se pueda pasar a dólar.

En una entrevista televisiva, Lozano dijo: “¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible?”, indicó el economista. “Una moneda no convertible a divisas, no convertible a moneda dura para financiar la política social, y la recuperación de la capacidad de consumo de la población”.

Además, comentó que “si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias y con una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación de la actividad económica”.

Consultado sobre la derrota del Frente de Todos en las elecciones del domingo pasado explicó: “Hay un coctel donde se mezclan bronca, decepción. Es algo que nosotros en algunas recorridas de los barrios lo hemos registrado. Es algo que caminando los barrios se nota”.

“En ese sentido, lo más importante es que para que podamos recuperar espacio, debe haber escucha. Que haya un cambio sustantivo en el rumbo de la gestión”, señaló el director del Banco Nación.

Nuevamente, el economista volvió a discutir las regulaciones cambiarias: “No puede ser solo con una alquimia financiera con compra y venta de bonos donde además gasto reservas. Hay que discutir los mercados paralelos del dólar. Hay que ver si tiene sentido mantenerlos de la manera en que están funcionando”.

“Desde octubre del año pasado el nivel de ajuste fiscal no era compatible con una sociedad como la que tenemos”, indicó Lozano, y agregó: “Descreo que no se pueda financiar un ingreso universal. Es discutible que los subsidios no puedan debatirse”.