Diputados: Eximieron de pagar ganancias al Personal de Salud

La Cámara de Diputados le dio media sanción al Proyecto de Ley que busca eximir del impuesto a las Ganancias al Personal de Salud ayer. El Proyecto fue aprobado por unanimidad y enviado al Senado para su aprobación final.

La búsqueda apunta a evitar así que el personal de Salud sufra descuentos por realizar más de cuatro guardias mensuales. Por su parte, el ex Ministro de Salud y actual Diputado Nacional, Daniel Gollan, explicó que "la iniciativa buscar resolver el problema de la falta de personal en las guardias."

"Las guardias no se están cubriendo porque el ingreso se lo lleva Ganancias", indicó el autor del Proyecto. "El sistema sanitario está atravesando una situación compleja. Invertimos en un solo actor un 45 por ciento de los recursos y no quedan recursos para equipamientos", añadió.

"No están entrando interesados en cubrir ciertas especialidades críticas. No solamente terapia intensiva, neonatología, sino guardias de pediatría y no alcanza para cubrir guardias", sostuvo Gollán.

El Proyecto, aprobado por todas las fuerzas políticas de la Cámara baja, reforma la Ley del Impuesto a las Ganancias para eximir de este tributo a las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud.