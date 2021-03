Diputado presentará un proyecto de ley para que Mendoza se separe de la Argentina

El diputado nacional José Luis Ramón anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para realizar un referéndum en las próximas elecciones provinciales en Mendoza, y de esta manera ellos decidirán si quieren seguir siendo parte de Argentina o no.

“Los que deben decidir si Mendoza es argentina o no, deben ser los mendocinos“, sostuvo el ex candidato a gobernador de la provincia en 2019. El pensamiento de Ramón va de la mano con el de Alfredo Cornejo – ex gobernador de la provincia y actual presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) – quien sostiene que “cada vez tiene más sentido la idea de separarse del país“.

“Pretendemos dar una conclusión a las ideas de Cornejo”, afirmó Ramón a través de un comunicado. “Nuestra fuerza está convencida de que ser Mendoza es una identidad en sí misma, pero que está contenida sobre la base del patriotismo nacional”, expresó en el informe.

Sin embargo, el referéndum que propone el diputado nacional no sería vinculante y, si se aprueba y resulta favorable a los separatistas, las consecuencias no serían automáticas.

A su vez, el presidente de la UCR sostuvo en su momento que Mendoza “tiene todo para vivir como un país independiente”. “Hay un movimiento en Mendoza y Córdoba. Son líderes del sector privado que creen que Argentina los contagia, que de nada sirve hacer las cosas bien en las provincias porque se imponen condiciones macroeconómicas. En ese contexto, hay personas que se proponen volverse autónomos”, afirmó.