Diputada radical fue denunciada por exigirle la mitad del sueldo a sus asesores para no despedirlos

La diputada nacional Estela Regidor (UCR) fue denunciada por exigirle la mitad del sueldo a sus asesores para no despedirlos. Además, alegaba que “otros diputados también lo hacían”.

“Ahora sigamos y lo dejamos todo igual. El que no está de acuerdo me dice porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar $40.000 cada uno“, se la escucha decir a Regidor en un audio grabado por uno de sus empleados.

“Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro“, se justifica la diputada nacional de la Unión Cívica Radical denunciada.

Comunicado de la diputada @estelaregidorok: pedido de licencia hasta que la Justicia analice los hechos de público conocimiento https://t.co/qYsvlqNiw5 — Bloque UCR – HCDN (@diputadosucr) May 7, 2021

Además, en otro audio difundido se la escucha explicar cómo es el mecanismo a utilizar: “Vos tenes que tener un sobre de cada uno, entonces cuando ellos te dan haces el recuento, ponés el nombre y cerrás el sobre, y yo te voy a decir cada mes a quién le tenés que entregar. Vos te encargás de ellos, yo me encargo de los míos. Lo mío es mío”.

“Si el recibo en mano dice 80, entonces 40 se quedan y 40 ponés en la otra”, concluyó la funcionaria, que fue licenciada de sus funciones hasta que la justicia analice los hechos.