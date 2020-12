"No sólo las mujeres abortan, también lo hacen las lesbianas", el discurso de una diputada del Frente de Todos

La diputada Mónica Macha, representante del Frente de Todos, dijo una frase en el debate sobre la legalización del aborto que no pasó desapercibida: "No solo las mujeres abortan, también lo hacen las lesbianas".

La intención de sus dichos era reflejar que alcanza también a la comunidad LGBTI+, pero no la perdonaron desde las redes sociales cuestionándola y acusándola de discriminar al colectivo de lesbianas, algo que no quería en su discurso.

Rápidamente el video fue viral en Twitter donde escribieron de forma irónica: "Mónica Macha: 'Las lesbianas no son mujeres'". Y entre varias publicaciones Viviana Canosa lanzó "¿Qué? ¿Las lesbianas no son mujeres?".

¿Qué dijo la diputada al respecto?

"Fue una decisión mencionar a todas las identidades y cuerpos que abortan, una decisión desde una mirada transfeminista", explicó Macha. "Tenemos que desmontar los discursos de la heteronorma y los mandatos sociales del machismo. Hay muchísimas compañeras que se reconocen como lesbianas, que militan esa identidad política y social".

"Estamos tratando de desarmar los modelos binarios que simplifican desde una concepción reduccionista y desconocen o impugnan las demás identidades", explicó y finalizó: "Lo que no se menciona no existe y hay muchísimas identidades que fueron negadas por años. Hoy todas esas identidades y cuerpos habitan esta ley, esta Cámara y las políticas transformadoras".

El discurso de la diputada Mónica Macha a favor de la legalización del aborto

"El aborto legal es un paso clave hacia un sistema sanitario y político para la multiplicidad de identidades y cuerpos. Hoy para este problema tenemos estructuras viejas y binarias, que hablan de hombres y mujeres, como si algo que no fuera la norma heterosexual no existiera. Esta ley reconoce que no solo las mujeres abortan, también lo hacen las lesbianas, masculinidades trans y personas intersex", expresó en su discurso la diputada.