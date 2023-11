Diputada juró con anillo y vestida de novia: “Hoy me caso con la gente”

Se realizó la jura de los nuevos diputados provinciales en Salta y un hecho inesperado se robó toda la atención: una diputada de La Libertad Avanza (LLA) juró su nuevo cargo vestida de novia y con un anillo.

Las razones de su actitud

Griselda Galleguillos explicó: “Hoy me caso con la gente. Esto es un símbolo profundo de compromiso con mi comunidad. Esto tiene una anécdota muy especial para mí, no quiero quebrarme, pero tiene que ver con un señor de mi pueblo, de Rosario de Lerma”.

La mujer recordó: “Cuando inicié mi carrera política hace 10 años hubo un señor de mi pueblo, Don Flores, que me visitaba seguido para apoyarme y darme fuerza. Me decía que cuando llegara a diputada me ponga el vestido de novia y el anillo porque eso simbolizaría el compromiso con la ciudad y la provincia”.

Galleguillos cerró diciendo: “Hoy él no está aquí, se lo llevó la pandemia. En nombre de Don Flores y de todas las personas que ya no están con nosotros, tengo el compromiso de casarme con mi gente, de cuidarlos, de protegerlos durante mi gestión“.