Dieron de alta al ministro de Salud, Ginés González García

El Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, dejó el Sanatorio Otamendi este mediodía, luego de recibir el alta médica, debido a su buena evolución.

Se encuentra en buen estado de salud, con diagnóstico de hematoma subdural laminar crónico, el cual no le genera ningún tipo de alteración neurológica; reincorporándose a sus actividades laborales en forma inmediata.

Explicó que los médicos descartaron que tuviera que someterse a una intervención y que se encuentra en buen estado de salud. "Tengo que cuidarme y seguir con todo lo que estoy haciendo, como cualquier enfermo. Estoy fenómeno, no tengo nada", dijo.

Además, indicó que no se sometió a un hisopado para coronavirus porque no presentó síntomas de la enfermedad. "No me gusta hacer algo que no tiene sentido. No tengo ningún síntoma. En este caso realizarlo sería absolutamente innecesario, solo para los medios", planteó.