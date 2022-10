Diego Santilli contra Kicillof tras los Incidentes en La Plata: "Acá lo que falta es un Gobernador"

El Diputado Diego Santilli señaló que "más allá del rol de Sergio Berni, el problema es la falta de una gestión en Seguridad del Gobernador Kicillof". "El problema es cómo lleva adelante su rol, más allá de la actuación del Ministro de Seguridad", señaló el Colo.

“Si creemos que el problema es de un Ministro, no identificamos el problema real de la Provincia de Buenos Aires: la falta de un Gobernador". "No tiene rumbo, hay una ausencia total y absoluta de la política de seguridad, una ausencia total de política productiva, educativa y de salud”, manifestó el Opositor.

“Si me paro en lo que pasó en la noche del jueves, se junta todo. Es la convivencia con grupos mafiosos en la Provincia." "El sufrimiento de los Bonaerenses es constante." "El problema de la seguridad en la Provincia está desde que llegó el Gobernador", sostuvo Santilli.

Santilli sobre los valores que defiende Kicillof

“¿Cómo pretendemos que un Ministro cambie una cuestión ideológica respecto de la seguridad? Si me preguntás si lo resuelve una renuncia, creo que no. Está claro que no hay una política de seguridad contundente, que haga que la sociedad pueda vivir más tranquila”, añadió.

"El Gobernador Provincial no siente la seguridad como un valor, y la seguridad es libertad. La educación te da libertad, tu trabajo te da libertad e independencia, y la seguridad te da libertad.", concluyó Santilli.