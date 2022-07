Día Mundial del Rock: ¿Por qué se celebra el 13 de julio?

Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock. Esta fecha, recuerda a grandes artistas que pasaron por diferentes épocas, pero con la intención de responder a una situación de necesidad extrema a través de un concierto que cambió la historia del Rock para siempre.

Transitaban los ’80 cuando se conoció que las comunidades más perjudicadas por una gran hambruna se situaban en el norte de África, puntualmente Etiopía y Somalia. Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof, pensó en crear un plan de ayuda fundando la organización “Band Aid Trust“, aunque terminó llamándose “Live Aid” (traducido en español, Ayuda en Vivo).

Tan esencial causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos como: Status Quo, Spandau Ballet, Sting, Phil Collins, U2, Bryan Adams, The Beach Boys, David Bowie, The Pretenders, Madonna, Joan Baez, Dire Straits, Elton John, Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath, Neil Young, The Who, Paul McCartney, Mick Jagger, B.B King, Tina Turner, Bob Dylan, Eric Clapton, Santana, Stevie Wonder y muchos más.

El macroconcierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 durante 16 horas en simultáneo entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más grandes y seguidos de la historia.

Gracias a esta organización y a los artistas que tocaron, sumado a la gran cantidad de gente que concurrió al megashow se consiguió recaudar 100 millones de dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna del África.