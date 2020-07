Día del Amigo: algunas provincias podrán celebrar reuniones

El próximo 20 de julio se celebrará el Día del Amigo, por lo que varias provincias que están en la Fase 5 se alistan para celebrarlo; no obstante, no todas tienen esta posibilidad, pues casi la mitad de las provincias no se encuentran en esta fase.

En este sentido, Más de la mitad de las provincias podrán festejarlo con reuniones siempre que cumplan con los protocolos de higiene. Sin embargo, por su parte las autoridades bonaerenses pidieron que esta semana la población que evite las salidas o reuniones.

Provincias que podrán festejar el Día del Amigo

San Luis, la provincia sin circulación de Coronavirus, podrá celebrar este día. No obstante, el máximo de personas por reunión que se programe será de 10. Esto con el fin de cumplir con el protocolo vigente y garantizar el cuidado de la salud.

Por su parte, Río Negro, también habilitó las reuniones sociales en localidades sin circulación viral. El horario de las mismas es de 21 a 00 y no podrá haber más de 10 personas por grupo.

En el caso de Tucumán, también se podrán realizar reuniones con un máximo de 10 personas por vivienda. Aunado a ello, los bares abrirán de 17 a 24 con una distancia de 3 metros entre cada mesa.

Mendoza también podrá festejar este día, pues los comercios de comida y bares estarán habilitados con reservación hasta las 23. No podrá haber más de 6 personas por mesa.

A su vez, desde el pasado 13 de junio, Mendoza habilitó el turismo interno menos en la ciudad de San Rafael; por lo que esta es otra opción de festejo con los protocolos de higiene adecuados.

Debido al aumento de casos de Covid-19 en Córdoba, en esta provincia no se permiten las reuniones sociales de amigos en domicilios particulares. Solo se permiten reuniones familiares de hasta 10 personas a excepción de los domingos 11 a 23.

Sin embargo, en el Día del Amigo, las personas podrán compartir los locales permitidos desde el 7 de julio según el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Lesdema. Las reuniones deberán ser de máximo 6 personas en un horario 7 a 23.

En general, se recomendó evitar la concurrencia a las reuniones de personas con mayor riesgo de salud y quienes tengan posibles síntomas de virus. Asimismo, se recomienda seguir los protocolos sanitarios para evitar las sanciones y multas.

¿En qué provincias no se podrá celebrar?

Pese a encontrarse en la Fase 5, Santiago del Estero no podrá festejar como en las demás provincias, pues aún no se permiten reuniones sociales. Solo se permiten las "reuniones de tipo familiar en casas particulares de hasta 10 personas" según el Ministerio Público Fiscal.

Aunado a ello, en los locales solo se permiten máximo 4 personas máximo con una distancia de 2 metros por mesa hasta las 00:00. El incumplimiento de las medidas puede llevar a un proceso penal que podría perjudicar, incluso, la obtención de visas.

En Santa Fe, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Santa Fe le propuso al municipio que se realice entre el 19 y el 26; pero no se ha confirmado día para el festejo. Este se encuentra en evaluación según el gobernador Omar Perotti.

Por su parte, en Rosario los locales pospusieron el festejo para septiembre. El secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario, Sebastián Chale, alegó que creen que "no es el momento para el festejo".

En Chubut no se podrá festejar el Día del Amigo. La provincia está declarada como "circulación comunitaria" del virus, por lo que mantiene la prohibición de encuentros en Comodoro Rivadavia "hasta nuevo aviso".

Finalmente, el Comisario General Miguel Gómez, jefe de la policía del Chubut no aconseja los encuentros sociales para el resto de las provincias; y en el caso de darse, deberían ser máximo 8 personas.