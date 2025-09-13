Día de la Madre en Argentina 2025: ¿Cuándo se celebra y qué opciones hay para agasajar a mamá?

El Día de la Madre es una de las fechas más significativas del calendario argentino. Durante octubre, familias, comercios y distintos sectores sociales se preparan para homenajear a las madres con encuentros, regalos y actividades especiales. La jornada combina tradición, emoción y también un fuerte impulso para el consumo, con propuestas que van desde reuniones familiares hasta promociones en shoppings, restaurantes y espacios recreativos.

Cuándo se celebra el Día de la Madre en Argentina

En Argentina, el Día de la Madre se conmemora cada tercer domingo de octubre. Esta elección tiene raíces históricas vinculadas al calendario litúrgico católico, que en 1931 instituyó la celebración de la “Divina Maternidad de María” en este mes. Este año, la fecha será el domingo 19 de octubre de 2025.

A diferencia de países como España, México, Chile, Brasil o Estados Unidos, que celebran a las madres en mayo, en Argentina octubre vincula el homenaje con el inicio de la primavera, lo que favorece encuentros al aire libre y refuerza la identidad cultural propia.

¿Es feriado el Día de la Madre?

El Día de la Madre en Argentina no es feriado nacional. Sin embargo, al celebrarse siempre en domingo, no afecta la rutina laboral o escolar.

Ideas de regalos caseros para mamá

Más allá de los regalos tradicionales, los presentes caseros y personalizados adquieren cada vez más relevancia porque transmiten afecto y dedicación. Algunas opciones accesibles y emotivas son:

Álbum de fotos familiar : seleccionar imágenes y sumarle frases o detalles personalizados.

: seleccionar imágenes y sumarle frases o detalles personalizados. Collage o cuadro decorativo : con recortes, cartas o dibujos de los hijos.

: con recortes, cartas o dibujos de los hijos. Tarjeta hecha a mano : con mensajes escritos por cada integrante de la familia.

: con mensajes escritos por cada integrante de la familia. Kit de spa casero : incluir sales, aceites o mascarillas naturales en una caja decorada.

: incluir sales, aceites o mascarillas naturales en una caja decorada. Desayuno especial o cena en casa : preparar los platos preferidos de mamá, con decoración festiva.

: preparar los platos preferidos de mamá, con decoración festiva. Planta en maceta decorada: pintada y personalizada a mano.

Quienes busquen experiencias compartidas también pueden organizar una jornada de juegos, películas o manualidades en familia, lo que suma un valor emocional único.