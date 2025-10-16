Día de la Madre 2025: los bancos lanzan descuentos y reintegros especiales

Con la llegada del Día de la Madre, los principales bancos y billeteras virtuales del país prepararon una amplia oferta de beneficios, cuotas sin interés y reintegros en distintos rubros. Las promociones se aplican durante la semana previa y el fin de semana del 19 de octubre, con opciones para compras en indumentaria, perfumería, gastronomía, tecnología y más.
Banco Provincia: hasta 20% de descuento y 4 cuotas sin interés
Los sábados 11 y 18 de octubre habrá 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en:
Motorola lanza grandes descuentos por el Día de la Madre con hasta 35% off y cuotas sin interés
- Indumentaria y casas de deportes.
- Farmacias y perfumerías.
Además, Cuenta DNI ofrecerá 30% de descuento en locales gastronómicos los días 18 y 19 de octubre, con tope de $8.000 por persona.
Banco Nación: reintegros de hasta 25% y 18 cuotas sin interés
La promoción incluye hasta 25% de descuento, con topes de reintegro de hasta $50.000 según el rubro, y cuotas sin interés en:
- Indumentaria, perfumería, librerías y gastronomía.
- Beneficio adicional del 5% extra para quienes cobran su sueldo en el banco.
- Tienda BNA+: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.
Banco Macro y Santander: beneficios en shoppings y marcas
Banco Macro ofrece 20% de ahorro sin tope los días 16 y 17 de octubre en shoppings adheridos, pagando con MODO QR o NFC.
Banco Ciudad, Supervielle y BBVA: hasta 40% de ahorro
- Banco Ciudad: hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés en indumentaria, perfumería y tecnología.
- Supervielle: hasta 40% de ahorro y 12 cuotas sin interés para clientes Identité.
- BBVA: 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en moda e indumentaria deportiva.
Otras promociones destacadas
- Brubank: 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en marcas como Ver, Rouge y Lázaro.
- Galicia: hasta 25% de reintegro y 6 cuotas sin interés en indumentaria y deportes.
- Banco Columbia: 30% de descuento en indumentaria y peluquerías con tope de $30.000.
- Ualá: 30% de reintegro en bares, restaurantes y cafeterías, con tope de $7.500.
Estas propuestas estarán disponibles en distintos días de octubre, con el objetivo de acompañar las compras y celebraciones por el Día de la Madre 2025.