Día de la Madre 2025: los bancos lanzan descuentos y reintegros especiales

Con la llegada del Día de la Madre, los principales bancos y billeteras virtuales del país prepararon una amplia oferta de beneficios, cuotas sin interés y reintegros en distintos rubros. Las promociones se aplican durante la semana previa y el fin de semana del 19 de octubre, con opciones para compras en indumentaria, perfumería, gastronomía, tecnología y más.

Banco Provincia: hasta 20% de descuento y 4 cuotas sin interés

Los sábados 11 y 18 de octubre habrá 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en:

Indumentaria y casas de deportes.

Farmacias y perfumerías.

Además, Cuenta DNI ofrecerá 30% de descuento en locales gastronómicos los días 18 y 19 de octubre, con tope de $8.000 por persona.

Banco Nación: reintegros de hasta 25% y 18 cuotas sin interés

La promoción incluye hasta 25% de descuento, con topes de reintegro de hasta $50.000 según el rubro, y cuotas sin interés en:

Indumentaria, perfumería, librerías y gastronomía.

Beneficio adicional del 5% extra para quienes cobran su sueldo en el banco.

para quienes cobran su sueldo en el banco. Tienda BNA+: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Banco Macro y Santander: beneficios en shoppings y marcas

Banco Macro ofrece 20% de ahorro sin tope los días 16 y 17 de octubre en shoppings adheridos, pagando con MODO QR o NFC.

Banco Ciudad, Supervielle y BBVA: hasta 40% de ahorro

Banco Ciudad : hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés en indumentaria, perfumería y tecnología.

: hasta y en indumentaria, perfumería y tecnología. Supervielle : hasta 40% de ahorro y 12 cuotas sin interés para clientes Identité .

: hasta y para clientes . BBVA: 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en moda e indumentaria deportiva.

Otras promociones destacadas

Brubank : 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en marcas como Ver, Rouge y Lázaro.

: 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en marcas como Ver, Rouge y Lázaro. Galicia : hasta 25% de reintegro y 6 cuotas sin interés en indumentaria y deportes.

: hasta y en indumentaria y deportes. Banco Columbia : 30% de descuento en indumentaria y peluquerías con tope de $30.000 .

: 30% de descuento en con tope de . Ualá: 30% de reintegro en bares, restaurantes y cafeterías, con tope de $7.500.

Estas propuestas estarán disponibles en distintos días de octubre, con el objetivo de acompañar las compras y celebraciones por el Día de la Madre 2025.