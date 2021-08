“Dhyzy”, el hijo de Alberto Fernández mostró su DNI no binario

El hijo del presidente Alberto Fernández, “Dhyzy”, recibió su nuevo DNI no binario a poco menos de un mes de su aprobación. Lo mostró a través de sus redes sociales y reveló que su nombre ahora es “Tani”.

El anuncio lo hizo a través de una serie de videos en su cuenta de Instagram, el hijo del presidente mostró la renovación de su documento. “Un plástico ni dice quien sos ni define tu identidad ni nada por estilo, pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, así que yo estoy muy feliz”, afirmó.

Su nuevo nombre “Tani”, deriva de su primer nombre, Estanislao. En su nuevo Documento Nacional de Identidad figura como Tani Fernández Luchetti. El 21 de julio pasado, cuando se oficializó la incorporación de la opción no binario en el DNI, el hijo de Alberto Fernández había declarado “no me considero hombre, me considero persona no binaria”