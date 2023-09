Devolución del IVA: ¿Cómo reclamar si no recibí el reintegro?

El programa de devolución del IVA en compras de productos de la canasta básica, abonadas con tarjetas de débito y billeteras virtuales, ya está en marcha en todo el país. Pero muchos se preguntan, qué pasos seguir si hay errores y los usuarios no ven el reintegro reflejado en sus cuentas. Todos los comentarios, en la nota.

Compre sin IVA

Recientemente, muchos usuarios reportaron no que no ven reflejados los reintegros del IVA en sus cuentas. Esto puede deberse a diferentes razones, como no cumplir con los requisitos o no haber utilizado los medios de pago habilitados para el beneficio. No obstante, si a pesar de cumplir con todos los requisitos, no se recibe la devolución correspondiente, se puede realizar un reclamo a través de la página de servicios de la AFIP.

¿Cómo reclamar si no recibí el reintegro?

Para realizar un reclamo por falta de reintegro en el programa “Compre sin IVA”, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de la AFIP a través del siguiente enlace: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/crmdef/NuevaPresentacion.aspx.

Seleccionar “ciudadano y contribuyente” como tipo de usuario.

como tipo de usuario. Completar el formulario con los siguientes datos: Nombre y apellido o razón social. CUIT/CUIL o DNI. Número telefónico. Dirección de correo electrónico.

Avanzar a la siguiente pestaña, donde se deberá proporcionar detalles específicos sobre la presentación que deseas realizar.

En caso de ser necesario, podrá adjuntar archivos con un peso máximo de 3 MB.

Proporcionar un número de teléfono de contacto.

Verificar toda la información brindada y confirmar el envío del reclamo.

Después de completar los datos en el formulario del Programa de Asistencia al Usuario, habrá una oportunidad de detallar los motivos del reclamo de manera más extensa. Además de este formulario, la AFIP ofrece otra vía de contacto a través de su línea telefónica, que está disponible en el número 0800 999 2347. Los usuarios podrán comunicarse de lunes a viernes, en el horario de 9 a 16. Esta línea está destinada a brindar asistencia y resolver consultas relacionadas con el programa.

¿Qué reclamos no se tendrán en cuenta?

Es fundamental tener en cuenta que la AFIP no considerará los reclamos que:

Sean presentados sin la información requerida.

Contengan datos de identificación falsos o que no puedan ser verificados.

No especifiquen claramente el motivo del reclamo o sugerencia, y no permitan establecer contacto con el reclamante para aclarar la situación.

Intenten gestionar acciones, recursos o derechos bajo la apariencia de un reclamo o sugerencia.

Estén relacionados con procedimientos ya iniciados, sujetos a plazos específicos, antes de la fecha de vencimiento correspondiente.

Repitan reclamos o sugerencias que ya hayan sido atendidos.

No estén dentro de la competencia de la AFIP.