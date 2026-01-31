Devolución de percepciones ARCA: ¿Cómo solicitar el reintegro del 30% por compras en dólares?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que sucedió a la AFIP, ha habilitado el sistema para que los contribuyentes argentinos soliciten la devolución de las percepciones sufridas durante el año calendario anterior. Se trata del reintegro de los recargos aplicados sobre la compra de moneda extranjera, el pago de servicios de streaming, pasajes internacionales y consumos con tarjeta de crédito en el exterior.

Este trámite es fundamental para aquellos ciudadanos que no están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias ni por el Impuesto sobre los Bienes Personales, o para quienes, estando alcanzados, hayan sufrido percepciones por un monto superior al impuesto que deben ingresar.

Cuáles son los conceptos que se pueden recuperar

El trámite permite solicitar la devolución del componente impositivo que se aplica sobre el valor del dólar oficial. Actualmente, los conceptos más comunes incluyen:

Servicios digitales: Pagos mensuales de plataformas como Netflix, Spotify, Disney+ y servicios de almacenamiento en la nube.

Consumos con tarjeta: Compras realizadas en portales internacionales (Amazon, AliExpress) o consumos presenciales fuera del país.

Pasajes y turismo: Compra de pasajes al exterior y servicios turísticos contratados a través de agencias de viaje radicadas en Argentina.

Dólar ahorro: La percepción aplicada al cupo mensual de compra de moneda extranjera para atesoramiento.

Requisitos previos para iniciar el trámite

Para que la solicitud sea procesada con éxito por ARCA, el contribuyente debe cumplir con una serie de requisitos administrativos previos:

CUIT y Clave Fiscal: Contar con el número de CUIT activo y clave fiscal nivel 2 o superior.

Informar CBU: Es obligatorio declarar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) a través del servicio "Declaración de CBU". Debe ser una cuenta propia donde se acreditará el dinero.

Domicilio Fiscal Electrónico: Tener constituido el domicilio fiscal electrónico para recibir las notificaciones del organismo.

No tener deudas: ARCA verifica que el solicitante no registre incumplimientos en presentaciones de declaraciones juradas o deudas impositivas.

Paso a paso para solicitar la devolución en el portal de ARCA

Una vez cumplidos los requisitos, el usuario debe seguir estos pasos dentro de la web oficial:

Ingresar con Clave Fiscal al servicio "Devolución de Percepciones". Si no figura en el menú principal, se debe dar de alta desde "Administrador de Relaciones".

Seleccionar la opción "Nuevo" para crear una presentación.

Indicar el período fiscal. El formato es año y mes (por ejemplo, para enero de 2025 se ingresa 202501). Se debe realizar una presentación por cada mes del año.

El sistema mostrará las percepciones que fueron informadas por los agentes de retención (bancos y tarjetas). El usuario debe tildar aquellas que desea reclamar.

En caso de que existan consumos no cargados manualmente, se pueden agregar aportando los comprobantes (resúmenes de cuenta o facturas).

Hacer clic en “Presentar” y descargar el comprobante.

Plazos y modalidad de pago

Una vez presentada la solicitud, ARCA realiza una validación sistémica. El estado del trámite puede consultarse en el mismo servicio bajo la pestaña “Seguimiento”.

El tiempo de acreditación suele variar según la disponibilidad presupuestaria y la agilidad del organismo. Históricamente, los pagos comienzan a realizarse de manera escalonada tras el cierre de la etapa de presentaciones. Es importante recordar que el monto devuelto es el valor histórico de la percepción; es decir, no se ajusta por inflación desde el momento en que se realizó el gasto hasta que se percibe el dinero.

Qué hacer si la solicitud es rechazada

Si el organismo detecta inconsistencias (como gastos que no coinciden con los ingresos declarados), el trámite puede quedar en estado “Observado”. En ese caso, el contribuyente deberá ingresar a “Mis Mensajes” dentro del portal para conocer el motivo del rechazo y, si corresponde, presentar la documentación que respalde la capacidad económica para haber realizado dichos consumos.

Para quienes trabajan en relación de dependencia y pagan Impuesto a las Ganancias, este trámite no se realiza por el portal de devoluciones, sino que debe informarse a través del formulario SIRADIG – Trabajador para que el empleador lo compute en la liquidación anual.