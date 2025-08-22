Desvío de tránsito en el puente Samborombón: seis días de restricciones sobre la Ruta 29

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que a partir del lunes 25 de agosto y durante seis días consecutivos se llevará adelante un desvío del tránsito pesado y de autobuses en el puente Samborombón, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 29.

La medida contempla un corte parcial de la calzada, permitiendo solo el paso alternado de vehículos livianos. En tanto, el tránsito pesado será desviado en su totalidad, con la excepción de dos líneas de colectivos que mantendrán su recorrido habitual:

La que une Jeppener con Brandsen .

. La de larga distancia La Plata – General Belgrano.

El operativo busca garantizar la seguridad en la zona de obras, minimizar el impacto en la circulación local y permitir el desarrollo de los trabajos con mayor fluidez.

Recorridos y desvíos previstos

📍 Ruta Provincial Nº 210 (desde A. Korn hacia Ruta 29)

El tránsito pesado será desviado en su totalidad, con opción de continuar hasta San Miguel del Monte y empalmar con la Ruta 41.

📍 Ruta Provincial Nº 215 (desde La Plata hacia Ruta 29)

Se implementará un desvío para vehículos pesados, con alternativa por Monte y Ruta 41 para retomar la 29.

📍 Ruta Provincial Nº 29 (desde Ranchos hacia Brandsen)

Desvío de tránsito pesado hacia General Belgrano – Monte – Ruta 41. Solo se permitirá el acceso a Brandsen para vehículos livianos.

📍 Ruta Provincial Nº 29 (desde Jeppener hacia Brandsen)

Mismo desvío para pesados: Gral. Belgrano – Monte – Ruta 41. Solo se habilita el paso a livianos y colectivos autorizados.

📍 Zona del Polo Industrial y Feria Ganadera de Brandsen

El tránsito pesado será derivado hacia la Ruta 215 – Monte – Ruta 41.

📍 Ruta Provincial Nº 29 (desde General Belgrano hacia Brandsen)

Retorno de pesados hacia Monte y Ruta 41, permitiéndose únicamente el ingreso de vehículos livianos y colectivos habilitados.

De esta manera, la Provincia remarcó que el esquema de desvíos tiene como objetivo ordenar la circulación, preservar la seguridad operativa y evitar congestiones en la zona intervenida, mientras se desarrollan las tareas sobre el puente.