Después de la tormenta, se anticipa una ola de calor en Provincia de Buenos Aires

Ignacio Hernández

Luego de un martes marcado por lluvias y tormentas, el clima en la provincia de Buenos Aires presenta condiciones más estables. Sin embargo, se anticipa una inminente ola de calor que podría impactar en el bienestar de sus habitantes.

¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre el clima actual?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que las temperaturas en territorio bonaerense están experimentando un aumento significativo. A partir de esta semana, se espera que las máximas superen la media habitual para esta época del año. Esto puede traer serios inconvenientes, sobre todo en sectores vulnerables de la población.

¿Cómo se prevé que afecte la ola de calor?

La ola de calor, que se pronostica para los próximos días, podría llevar las temperaturas a niveles inusuales. Según las proyecciones del SMN, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 33 grados Celsius en algunas áreas. Las autoridades recomiendan especial atención a la hidratación y la exposición al sol.

¿Habrá más lluvias en el horizonte?

A pesar de las actuales condiciones estables, la ola de calor podría derivar en nuevas precipitaciones. De acuerdo con el SMN, una vez que la temperatura alcance su pico, se espera que esto desencadene un fenómeno de inestabilidad. Se prevén lluvias y tormentas para finales de la semana, lo que podría afectar a diversas actividades al aire libre.

