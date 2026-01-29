Despiste de un camión en Ruta 2 complicó el tránsito cerca de Chascomús

Un camión que circulaba por la Ruta 2 en sentido a Mar del Plata protagonizó un despiste este jueves tras el reventón de uno de sus neumáticos, según se informó oficialmente. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 95, en jurisdicción del partido de Chascomús.

Como consecuencia del siniestro, el vehículo de gran porte quedó obstruyendo parcialmente la calzada, lo que provocó importantes demoras en el tránsito, justo en el inicio de una jornada con circulación intensa hacia la Costa Atlántica. De acuerdo a los reportes, se registraron filas de vehículos que superaron los cinco kilómetros.

En el lugar trabajaron personal de AUBASA y efectivos del Destacamento de Policía Vial de Chascomús, quienes implementaron tareas de señalización, ordenamiento vehicular y asistencia para normalizar la circulación.

A pesar de la magnitud del incidente y las complicaciones en el tránsito, no se registraron personas heridas.