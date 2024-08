Desmienten información viral de supuestos robos por técnicos de TV e Internet

En las últimas horas, se ha viralizado a través de redes sociales y grupos de WhatsApp una fotografía que muestra a dos hombres vestidos con la indumentaria de Fibertel (ahora Flow Personal), aparentemente esperando ser atendidos en una vivienda tras solicitar una gestión técnica. El mensaje que acompaña la imagen alerta sobre una posible estafa o intento de robo.

Sin embargo, las autoridades policiales han informado que la foto en cuestión proviene de la provincia de Neuquén y que el hecho ha sido desmentido tanto por las autoridades como por la empresa.

Los dos hombres en la imagen son trabajadores legítimos de Flow Personal, quienes estaban cumpliendo con sus tareas asignadas.

Desde la empresa Flow Personal se aclaró que no envían personal a los domicilios sin previo aviso. Se recomienda a la comunidad no abrir la puerta a nadie que no haya sido previamente anunciado a través de las vías de comunicación oficiales.

Además, las autoridades y la empresa han solicitado a la población que eviten compartir información no verificada, ya que esto puede generar incertidumbre y alarma innecesaria. Antes de difundir cualquier contenido en redes sociales o WhatsApp, se insta a verificar la fuente de origen y la autenticidad de la información o la fotografía.

No todo lo que circula en las redes sociales es verdadero. Es crucial chequear la veracidad de la información antes de compartirla para evitar la propagación de noticias falsas.