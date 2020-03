Alegra tiene cuatro meses y necesita un trasplante de hígado para sobrevivir

Alegra Sidders fue diagnosticada de atresia de las vías biliares, se trata de una enfermedad congénita y poco frecuente que perjudica el funcionamiento del hígado.

Esta pequeña posee el grupo sanguíneo A positivo y está internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano.

Sus padres Agustín Sidders y Paula Cagnone dijeron que la única manera de que su hija sobreviva es con un trasplante parcial o total de un hígado donado."El problema de esta enfermedad es que no muestra síntomas hasta que es demasiado tarde. Nosotros nos enteramos cuando su hígado ya no funcionaba", señalaron.

Actualmente, se encuentra en lista de espera de INCUCAI. Esperan encontrar un órgano compatible con su bebé. Hablaron acerca de la importancia de la donación ya que hay mucha gente que pelea por su vida cada día.

¿De qué se trata esta enfermedad?

La atresia biliar es una enfermedad del hígado que ocurre en los bebés y se detecta poco después del nacimiento. Ocurre cuando las vías biliares dentro y fuera del hígado no se desarrollan de manera normal. No se conoce la razón por la cual esto sucede.

No se transmite de padres a hijos, por lo que no es una enfermedad hereditaria. Los expertos no saben con certeza qué causa la atresia biliar.