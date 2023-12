Desesperada búsqueda de dos nenes de 7 y 5 años que desaparecieron en Ciudad Madero

Las familias adoptivas de Mauro y Sanayly piden a la colaboración de la Justicia ante la desaparición de sus hijos, quienes fueron secuestrados por sus madres biológicas.

Tras la abrupta desaparición de los nenes, los padres del colegio se autoconvocaron para pedir colaboración en el caso.

Qué ocurrió

Los nenes, de 7 y 5 años de edad, desaparecieron después de que sus madres biológicas se llevaran al mayor de la plaza de juegos y sacaran a la menor de su escuela sin permiso de las autoridades. Los niños estarían ahora en México.

Las familias adoptivas de los menores decidieron pedir ayuda a Interpol, a la Justicia de México y a la organización mundial Missing Children, ya que aseguraron que los niños podrían ser vendidos por sus madres biológicas.

Testimonio en primera persona

“Yo a Mauro lo tengo desde los 18 meses, la madre trabajaba en una feria en González Catán y al que pasaba se lo daba porque no lo aguantaba“, explicó Estela, la mamá adoptiva del menor desaparecido.

Sobre el secuestro, la mujer reveló: “Ella lo vino a ver a mi casa y me dijo que lo iba a traer a la plaza a jugar. Él le tenía miedo porque le pegaba”.

Estela explicó: “Yo me quedé con los documentos de Mauro, tengo todo. Ella salió con él a las 18.30 horas y luego la empecé a llamar, pero no me contestaba. El sábado empiezo la búsqueda de nuevo, me acercó a la casa de Roxana para ver si estaba Sanayly y ahí me doy cuenta que se llevaron a los chicos”.