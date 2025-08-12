Desde Mar del Plata también piden al Gobierno que restituya el finde largo de octubre

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata presentó una solicitud formal al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, para modificar el calendario de feriados de 2025. La petición consiste en declarar feriado nacional el viernes 10 de octubre de 2025 y trasladar al mismo día la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que tradicionalmente se celebra el 12 de octubre.

El objetivo es generar un fin de semana largo que contribuya a revitalizar un sector en crisis y dinamizar la economía de cara a la próxima temporada de verano.

En una nota firmada por el presidente de la AEHG, Jesús Osorno, y la secretaria, Beatriz Vázquez, la entidad expresa su preocupación por la caída significativa en la cantidad de visitantes y el consumo durante 2025, situación que afecta directamente a las empresas del sector hotelero y gastronómico.

El documento destaca que el feriado del 12 de octubre ha sido históricamente uno de los momentos más importantes para el turismo en Mar del Plata, generando uno de los fines de semana largos más convocantes del año junto con Semana Santa. Por ello, el traslado del feriado busca recuperar ese dinamismo, permitiendo a los turistas aprovechar una escapada previa a la temporada alta.

Asimismo, la AEHG resalta que esta medida no sólo beneficiaría al turismo local, sino que tendría un impacto positivo en múltiples actividades económicas a nivel nacional, dado que el sector turístico genera alrededor de 1.5 millones de empleos en todo el país.

El pedido se sustenta además en antecedentes de años anteriores, donde modificaciones en el calendario de feriados demostraron un impacto favorable en diversos sectores económicos. La asociación hace un llamado a la autoridad nacional para que implemente la medida, considerando que la creación de un fin de semana extralargo serviría como un impulso clave para la recuperación económica del sector.