Desde el Gobierno advierten que aumentarán los delitos luego de la cuarentena

La nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, advirtió esta mañana en una entrevista para FM La Patriada, que después de la cuarentena habrá “un pico de delitos contra la propiedad” por la crisis económica generada tras la pandemia.

“El día que salgamos de la cuarentena habrá un pico de delitos”, sostuvo Garrigós de Rébori.

La interventora explicó que ayer en una conversación con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, llegaron a la conclusión de que "el día que salgamos de la cuarentena, con la crisis económica que vamos a estamos padeciendo y en el mundo entero, vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad”.

El sistema penitenciario

Asimismo, la nueva designada como interventora por el intendente Alberto Fernández, expresó que durante la pandemia el nivel de población penitenciaria disminuyó notablemente gracias a los arrestos domiciliarios otorgados.

En este contexto, Garrigós de Rébori, dijo que la decisión de la justicia argentina “desinfló un poco la olla a presión”.

Garrigós también señaló que hay debilidades en el procedimiento carcelario, pues dijo que que "hay muchas falencias en el sistema penitenciario”; por lo que dijo que “hay que trabajar no solo dentro de las cárceles” y que “el Estado tiene un montón herramientas” para mejorarlas.

Situación en las cárceles

Garrigós de Rébori aseguró que no hubo una liberación masiva de presos. “No pasó, no hubo bandas de delincuentes corriendo por las calles”, sostuvo al respecto. Aunado a ello, informó que "por el momento no hay un brote dentro de las unidades”.

Finalmente, la interventora expresó su intención de “traer el servicio penitenciario al Siglo XXI”, pues para ella las cárceles “las cárceles no son para castigo”. Además, sostuvo que su su nuevo rol como interventora forma parte de "una reestructuración que Alberto Fernández quiere hacer".