Desde 2027 el Jardín de Infantes será obligatorio desde los 3 años en la Provincia de Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó un decreto que hará obligatoria la sala de 3 años en educación inicial desde 2027, ampliando el acceso educativo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó el decreto 158/2026 mediante el cual se establece que la sala de 3 años del nivel inicial será obligatoria a partir del ciclo lectivo 2027. La medida busca ampliar el acceso a la educación temprana y beneficiará a miles de familias en todo el territorio bonaerense.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, dispone que el Estado provincial deberá adoptar las medidas necesarias para concretar durante el ciclo lectivo 2027 la universalización efectiva de la educación inicial para niñas y niños de tres años. El objetivo es garantizar igualdad real de oportunidades, calidad pedagógica y equidad territorial en todos los distritos de la provincia.

El mandatario había anticipado la firma del decreto durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, realizada el lunes 2 de marzo.

Según se detalla en los fundamentos de la medida, el último Censo Nacional, realizado el 18 de mayo de 2022, registró que la tasa de asistencia de niños y niñas de 3 años —considerando jardines de infantes y otros espacios de cuidado— alcanzaba el 74,2 % en la provincia de Buenos Aires.

No obstante, datos oficiales señalan que para el año 2025 la cobertura ascendió al 87,5 %. Desde el gobierno provincial explicaron que este incremento está vinculado, entre otros factores, al crecimiento de la infraestructura educativa.

En los argumentos del decreto también se destaca que numerosas investigaciones educativas demuestran que adelantar la incorporación de niñas y niños al nivel inicial favorece los aprendizajes y mejora las trayectorias escolares a lo largo de la vida educativa.

Asimismo, se remarca que el nivel inicial constituye una etapa educativa clave para niñas y niños de entre 45 días y 5 años, ya que representa un período único para el desarrollo integral, el contacto con distintos lenguajes expresivos, el juego, la interacción social y la diversidad cultural.

La implementación de la medida estará a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que deberá analizar la oferta educativa existente y la proyección demográfica de cada distrito para planificar la ampliación del sistema, priorizando especialmente las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica.

