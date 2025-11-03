Descuentos en supermercados: ¿Qué ofrecen Nini, Carrefour y Día% con la Cuenta DNI en noviembre?

Ignacio Hernández
¡Al super con Cuenta DNI! Banco Provincia ofrece 15% de reintegro en Nini Mayorista los martes

El Banco Provincia ha anunciado la renovación de las ofertas del programa Cuenta DNI, que permitirá a los consumidores acceder a importantes descuentos en diversos supermercados durante el mes de noviembre. Este beneficio busca incentivar el uso de servicios bancarios digitales y apoyar el consumo local en medio de un panorama económico desafiante.

Descuentos destacados en supermercados

Entre los supermercados que participarán en esta iniciativa se encuentran reconocidas cadenas como Nini, Carrefour y Día%. Los descuentos serán válidos hasta el final de noviembre y se aplicarán a una variedad de productos de consumo diario.

Los clientes podrán obtener hasta un 20% de descuento en sus compras al utilizar la aplicación de Cuenta DNI, lo que representa una oportunidad significativa para quienes buscan reducir sus gastos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los descuentos?

Para beneficiarse de estas ofertas, los usuarios deberán cumplir algunos requisitos sencillos:

  • Deben ser clientes del Banco Provincia y contar con la aplicación Cuenta DNI instalada.
  • Realizar sus compras en los supermercados adheridos al programa.
  • Utilizar la Cuenta DNI como método de pago al momento de la compra.

El banco ha enfatizado que las promociones se encontrarán disponibles en diferentes horarios, por lo que se recomienda a los usuarios consultar las especificaciones al momento de hacer sus compras.

Esta estrategia del Banco Provincia tiene un doble objetivo: fomentar el uso de tecnología financiera y apoyar a los pequeños y medianos comercios locales. Según declaraciones del presidente de la entidad, “buscamos que los beneficios lleguen a todos, especialmente en un mes donde las compras suelen incrementarse por el cambio de temporada”.

Se espera que con estas iniciativas, los supermercados participantes no solo incrementen sus ventas, sino también que los ciudadanos sientan un alivio en sus gastos mensuales, contribuyendo así a la reactivación económica de la región.

