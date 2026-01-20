Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo obtener el 10% de reintegro sin tope y 3 cuotas sin interés

En el marco de su campaña de beneficios para la temporada 2026, el Banco Nación (BNA) ha ratificado la vigencia de uno de los descuentos más buscados por sus clientes: el ahorro en ópticas de todo el país. Esta medida, integrada en el programa “Semana Nación”, busca facilitar el acceso a la salud visual en un momento del año donde la protección contra los rayos UV y la renovación de cristales se vuelven prioridades para quienes viajan o regresan a sus actividades.

El beneficio clave: 10% de ahorro y cuotas sin interés

La promoción actual, vigente hasta el 28 de febrero de 2026, ofrece un esquema doble de beneficio que combina la devolución de dinero con la financiación a tasa cero.

Descuento: 10% de reintegro sobre el total de la factura.

10% de reintegro sobre el total de la factura. Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés.

Hasta 3 cuotas sin interés. Sin tope de reintegro: Este es el dato más relevante para el usuario. A diferencia de los rubros como supermercados o carnicerías, donde existe un límite de devolución semanal, en las ópticas el 10% se aplica sobre el monto total de la compra, sin importar si se trata de una inversión de $100.000 o $500.000.

Días y medios de pago obligatorios

Para que el sistema procese el beneficio correctamente y el reintegro se acredite en la cuenta del cliente, es fundamental cumplir con las condiciones técnicas estipuladas por la entidad:

Día de vigencia: El beneficio es válido exclusivamente los días jueves .

El beneficio es válido exclusivamente los días . Billetera digital: El pago debe realizarse a través de la aplicación BNA+ utilizando el escaneo de código QR de MODO .

El pago debe realizarse a través de la aplicación . Tarjetas participantes: Solo aplica para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. Quedan excluidos los pagos con saldo en cuenta, tarjetas de débito (salvo promociones específicas para jubilados) y pagos directos con tarjeta física sin mediación del QR de MODO.

Cómo verificar las ópticas adheridas

Al ser una promoción de alcance nacional, participan desde grandes cadenas de ópticas hasta comercios barriales en ciudades de todo el país. Para evitar confusiones en el local, el Banco Nación recomienda utilizar el buscador geolocalizado disponible en su web oficial o dentro de la misma aplicación BNA+.

En la sección “Descuentos y Promociones“, los usuarios pueden filtrar por el rubro “Ópticas” para visualizar los locales más cercanos que aceptan el medio de pago y ofrecen el beneficio de las cuotas sin interés.

Reintegro y acreditación

El proceso de devolución no es inmediato en el punto de venta. El reintegro del 10% se ve reflejado en la cuenta bancaria vinculada a MODO o en el resumen de la tarjeta de crédito en un plazo que puede variar entre las 72 horas y los 30 días posteriores a la operación. Es importante conservar el comprobante de pago digital ante cualquier eventualidad o reclamo.

Compras online en Tienda BNA+

Para quienes prefieren la comodidad del hogar, la plataforma Tienda BNA+ suele ofrecer eventos especiales de “Salud y Bienestar” donde el beneficio de cuotas sin interés puede extenderse hasta los 6 o 12 meses en anteojos de sol y accesorios seleccionados, manteniendo la seguridad de la financiación oficial del banco.