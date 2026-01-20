Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo obtener el 10% de reintegro sin tope y 3 cuotas sin interés

Denisse Helman
Banco Nación ópticas

En el marco de su campaña de beneficios para la temporada 2026, el Banco Nación (BNA) ha ratificado la vigencia de uno de los descuentos más buscados por sus clientes: el ahorro en ópticas de todo el país. Esta medida, integrada en el programa “Semana Nación”, busca facilitar el acceso a la salud visual en un momento del año donde la protección contra los rayos UV y la renovación de cristales se vuelven prioridades para quienes viajan o regresan a sus actividades.

El beneficio clave: 10% de ahorro y cuotas sin interés

La promoción actual, vigente hasta el 28 de febrero de 2026, ofrece un esquema doble de beneficio que combina la devolución de dinero con la financiación a tasa cero.

Salario Mínimo, Vital y Móvil 2026: el nuevo monto de febrero y su impacto directo en los planes sociales
Mirá también:

Salario Mínimo, Vital y Móvil 2026: el nuevo monto de febrero y su impacto directo en los planes sociales
  • Descuento: 10% de reintegro sobre el total de la factura.
  • Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés.
  • Sin tope de reintegro: Este es el dato más relevante para el usuario. A diferencia de los rubros como supermercados o carnicerías, donde existe un límite de devolución semanal, en las ópticas el 10% se aplica sobre el monto total de la compra, sin importar si se trata de una inversión de $100.000 o $500.000.

Días y medios de pago obligatorios

Para que el sistema procese el beneficio correctamente y el reintegro se acredite en la cuenta del cliente, es fundamental cumplir con las condiciones técnicas estipuladas por la entidad:

  • Día de vigencia: El beneficio es válido exclusivamente los días jueves.
  • Billetera digital: El pago debe realizarse a través de la aplicación BNA+ utilizando el escaneo de código QR de MODO.
  • Tarjetas participantes: Solo aplica para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. Quedan excluidos los pagos con saldo en cuenta, tarjetas de débito (salvo promociones específicas para jubilados) y pagos directos con tarjeta física sin mediación del QR de MODO.

Cómo verificar las ópticas adheridas

Al ser una promoción de alcance nacional, participan desde grandes cadenas de ópticas hasta comercios barriales en ciudades de todo el país. Para evitar confusiones en el local, el Banco Nación recomienda utilizar el buscador geolocalizado disponible en su web oficial o dentro de la misma aplicación BNA+.

En la sección “Descuentos y Promociones“, los usuarios pueden filtrar por el rubro “Ópticas” para visualizar los locales más cercanos que aceptan el medio de pago y ofrecen el beneficio de las cuotas sin interés.

Reintegro y acreditación

El proceso de devolución no es inmediato en el punto de venta. El reintegro del 10% se ve reflejado en la cuenta bancaria vinculada a MODO o en el resumen de la tarjeta de crédito en un plazo que puede variar entre las 72 horas y los 30 días posteriores a la operación. Es importante conservar el comprobante de pago digital ante cualquier eventualidad o reclamo.

Compras online en Tienda BNA+

Para quienes prefieren la comodidad del hogar, la plataforma Tienda BNA+ suele ofrecer eventos especiales de “Salud y Bienestar” donde el beneficio de cuotas sin interés puede extenderse hasta los 6 o 12 meses en anteojos de sol y accesorios seleccionados, manteniendo la seguridad de la financiación oficial del banco.

ElectroModo: Banco Nación y MODO lanzan 18 cuotas sin interés y descuentos en electrodomésticos
Mirá también:

ElectroModo: Banco Nación y MODO lanzan 18 cuotas sin interés y descuentos en electrodomésticos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
pagos cobros cajero
Límite de extracción Banco Provincia 2026: Cuánto podés sacar hoy y el truco para aumentarlo
Provincia
fotomulta provincia buenos aires
Fotomultas en Provincia de Buenos Aires: el detalle técnico en el acta que puede anular el pago (y pocos revisan)
Provincia
KICILLOF EN CHASCOMUS
El Gobernador Kicillof visitará Chascomús mañana, martes 20
Chascomús Provincia
CADENA DE ORACION JINETE AYACUCHO
El mundo gaucho unido en oración por Aron Tort, el joven jinete de Ayacucho que lucha por su vida
Ayacucho
alquileres la costa verano 2026
La “oferta desesperada” de la Costa: Cuánto bajaron los alquileres en la segunda quincena de enero por la baja ocupación
Provincia
yarara
Hacían un asado en Sierra de los Padres y apareció una yarará de un metro y medio
Provincia
choque tren jeppener
Brandsen: Una camioneta intentó cruzar las vías y fue embestida por un tren en Jeppener
Brandsen

Más leídas