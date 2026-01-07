Descuentos en nafta y gasoil en enero 2026: todas las promociones con bancos y billeteras digitales

Con el inicio de un nuevo año y en pleno movimiento turístico por las rutas argentinas, el gasto en combustible vuelve a ocupar un lugar central en la planificación de las vacaciones. Entre promociones bancarias, billeteras digitales y aplicaciones propias de las estaciones de servicio, enero de 2026 llega con múltiples alternativas para reducir el impacto de cada carga de nafta y gasoil.

Descuentos vigentes en nafta y gasoil durante enero de 2026

Durante todo el mes, bancos y petroleras mantienen acuerdos que permiten acceder a descuentos de hasta 30%, con topes mensuales o semanales que, según el caso, pueden alcanzar los $25.000 por cuenta. Las condiciones varían según el día de carga, el medio de pago y la estación elegida.

Beneficios en YPF con bancos y billeteras digitales

YPF concentra la mayor cantidad de promociones activas gracias a convenios con distintas entidades financieras.

Banco Ciudad : 10% de descuento, tope de $10.000 por mes , con VISA, Mastercard y MODO. Días habilitados: lunes a viernes y domingos.

: 10% de descuento, tope de , con VISA, Mastercard y MODO. Días habilitados: lunes a viernes y domingos. Banco Macro : 30% de descuento, tope de $25.000 mensuales , con VISA y MODO. Disponible de martes a domingo.

: 30% de descuento, tope de , con VISA y MODO. Disponible de martes a domingo. Banco Comafi : 20% de descuento, tope de $8.000 por semana , con VISA, Mastercard y MODO. Lunes a viernes y sábados.

: 20% de descuento, tope de , con VISA, Mastercard y MODO. Lunes a viernes y sábados. Banco Nación : 30% de descuento, tope de $15.000 por mes , con VISA, Mastercard y MODO. Todos los días.

: 30% de descuento, tope de , con VISA, Mastercard y MODO. Todos los días. Banco Galicia : 15% de descuento, tope de $15.000 mensuales , con Mastercard y MODO. Vigente todos los días.

: 15% de descuento, tope de , con Mastercard y MODO. Vigente todos los días. Banco Patagonia : 25% de descuento, tope de $15.000 por mes , exclusivo para Cuenta Sueldo VISA. Lunes a jueves.

: 25% de descuento, tope de , exclusivo para Cuenta Sueldo VISA. Lunes a jueves. Banco Credicoop: 20% de descuento, tope de $6.000 por semana, con Cabal, VISA, débito y MODO, para clientes con haberes. Lunes a viernes.

Shell: promociones combinadas con bancos y Shell Box

Shell replica gran parte de los beneficios disponibles en YPF, con variaciones según la entidad bancaria y el medio de pago.

Banco Ciudad : 10% de descuento, con las mismas condiciones que en YPF.

: 10% de descuento, con las mismas condiciones que en YPF. Banco Santa Fe : 20% de descuento, tope de $20.000 por mes , con VISA, Mastercard y MODO. De martes a domingo.

: 20% de descuento, tope de , con VISA, Mastercard y MODO. De martes a domingo. Banco Comafi : 20% de descuento, tope de $8.000 por semana , todos los días, con VISA, Mastercard y MODO.

: 20% de descuento, tope de , todos los días, con VISA, Mastercard y MODO. Banco Nación : 30% de descuento, tope de $15.000 , pagando exclusivamente con MODO. Todos los días.

: 30% de descuento, tope de , pagando exclusivamente con MODO. Todos los días. Banco Galicia, Patagonia y Credicoop: mismas condiciones que en YPF.

Axion Energy: ahorro con la app ON y tarjetas bancarias

Axion ofrece rebajas relevantes combinando su aplicación ON con promociones bancarias.

Banco Ciudad : 10% de descuento, igual que en YPF.

: 10% de descuento, igual que en YPF. Banco Santa Fe : 20% de descuento, tope de $20.000 mensuales , con VISA y Mastercard, de martes a domingo.

: 20% de descuento, tope de , con VISA y Mastercard, de martes a domingo. Banco Comafi : 20% de descuento, tope de $8.000 por semana , de lunes a domingo.

: 20% de descuento, tope de , de lunes a domingo. Banco Nación : 30% de descuento, con tope de $15.000 , pagando con MODO.

: 30% de descuento, con tope de , pagando con MODO. Banco Galicia, Patagonia y Credicoop: condiciones idénticas a YPF.

Puma Energy: beneficios con Puma Pris y bancos

Puma concentra sus descuentos en menos entidades, pero mantiene porcentajes competitivos.

Banco Comafi : 15% de descuento, tope de $7.000 por semana , con MODO. Lunes a sábado.

: 15% de descuento, tope de , con MODO. Lunes a sábado. Banco Nación : 30% de descuento, pagando solo con MODO, todos los días.

: 30% de descuento, pagando solo con MODO, todos los días. Banco Galicia, Patagonia y Credicoop: mismas condiciones que en YPF.

Gulf: promociones disponibles en enero

Gulf cuenta con beneficios más acotados, aunque útiles para quienes cargan en esta red.

Banco Nación : 30% de descuento, pagando únicamente con MODO. Vigente de lunes a viernes.

: 30% de descuento, pagando únicamente con MODO. Vigente de lunes a viernes. Banco Patagonia : 25% de descuento, bajo las mismas condiciones que en YPF.

: 25% de descuento, bajo las mismas condiciones que en YPF. Banco Credicoop: 20% de descuento, con idénticos topes y días que en YPF.

A la hora de cargar combustible, combinar el día correcto con el medio de pago adecuado puede marcar una diferencia significativa en el gasto mensual, especialmente en un mes de alto consumo como enero.