Descuentos en nafta y gasoil en diciembre 2025: Guía completa para ahorrar hasta 30% en YPF, Shell, Axion y Puma

En diciembre, muchas estaciones de servicio, bancos y billeteras virtuales lanzaron nuevas promociones para aliviar el impacto del combustible en el bolsillo. Las propuestas incluyen descuentos acumulables, topes elevados y beneficios especiales según el día y la forma de pago, lo que permite planificar cada carga para obtener un ahorro mayor.

Descuentos en YPF: Beneficios con Serviclub, App YPF y bancos

Los clientes de YPF cuentan con múltiples rebajas combinables si usan Serviclub y la App YPF.

Promociones principales en YPF

  • 10% de ahorro los lunes en nafta y diésel Infinia, pagando con dinero transferido a la cuenta de la app. Tope semanal: $3.000 (hasta $15.000 en el mes).
  • 6% de descuento todos los días entre las 0 y las 6, sin tope, válido para todos los combustibles. Es acumulable con el 10% de los lunes en Infinia.
  • 5% para socios del ACA, todos los días, con tope mensual de $11.500.

Descuentos de bancos y billeteras acumulables con YPF

  • Banco Macro: miércoles 20% (Visa Platinum, tope $15.000/mes) y 30% para clientes Selecta (Visa Signature, tope $25.000/mes), pagando por MODO.
  • Banco Comafi: sábados 10% (tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en diciembre).
  • Banco Galicia: lunes 10% (Mastercard por MODO, tope $10.000/mes) y 15% para Éminent (tope $15.000/mes).
  • Banco Ciudad: domingos 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes) y 15% para Plan Sueldo o Jubilados (tope $15.000/mes).
  • Banco ICBC: martes 15% para cuenta sueldo (tope $15.000/mes).
  • Banco Nación: viernes, sábados y domingos 30% con MODO BNA+ usando QR (tope $15.000/mes).
  • Banco Santander: jueves 10% con Visa Black o Platinum desde la App YPF (tope $7.500/mes).
  • Banco Hipotecario: martes 15% para clientes Búho One con Visa Signature o Platinum desde la App YPF (tope $8.000/mes).
  • Banco del Sol: lunes 20% con débito por la App YPF (tope $10.000/mes).

Descuentos en Shell: Beneficios con Shell Box y acuerdos bancarios

Shell ofrece rebajas directas desde su app Shell Box, junto con acuerdos con bancos, tarjetas y cadenas de supermercados.

Promociones con Shell Box

  • 10% los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana).

Beneficios adicionales

  • Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power (tope $4.000/semana) y 5% en nafta súper (tope $2.000/semana).
  • Banco Comafi: domingos 10% (tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en diciembre).
  • Banco Ciudad: domingos 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes) y 15% para Plan Sueldo o Jubilados (tope $15.000/mes).
  • Banco Galicia: lunes 10% con Mastercard por MODO (tope $10.000/mes) y 15% para Éminent (tope $15.000/mes).
  • Banco Nación: viernes a domingo 30% con MODO BNA+ y QR (tope $15.000/mes).
  • Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves 10% en V-Power (tope $4.000/semana) y 5% extra con tarjeta Cencopay.

Descuentos en Axion: Rebajas con la app ON y tarjetas bancarias

Axion Energy permite acceder a promociones desde su app ON, con beneficios que varían según el nivel del usuario y acuerdos con bancos.

Promociones desde la app ON

  • 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium. Tope mensual: $5.000 para niveles 1 y 2, y $7.500 para niveles superiores.
  • En diésel, el tope es quincenal de $5.000.

Beneficios de bancos y billeteras

  • Banco Comafi: lunes 10% (tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana, hasta $40.000 en diciembre).
  • Banco Ualá: sábados 15% con tarjeta de crédito (tope $5.000/semana, hasta $20.000 en diciembre).
  • Banco Ciudad: domingos 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes) y 15% para Plan Sueldo o Jubilados (tope $15.000/mes).
  • Banco Nación: viernes a domingo 30% con MODO BNA+ y QR (tope $15.000/mes).
  • Banco Galicia: lunes 10% con Mastercard por MODO (tope $10.000/mes) y 15% para Éminent (tope $15.000/mes).
  • Brubank: viernes a domingo 20% para clientes BruPlus con Visa (tope $4.000/semana).

Descuentos en Puma Energy: Beneficios con la app Puma Pris y convenios bancarios

Puma Energy ofrece rebajas semanales en todas sus variantes de combustible mediante su app Puma Pris, además de sumar puntos que se transforman en vouchers.

Promociones principales

  • 10% los miércoles en nafta súper, Premium e Ion Diesel, válido hasta 50 litros por día, pagando con tarjeta, efectivo o Mercado Pago.
  • Cada carga suma puntos para canjear por vouchers de hasta $20.000.

Otros beneficios bancarios

  • Banco Comafi: viernes 15% con tarjetas por MODO (tope $7.000/semana, hasta $28.000 en diciembre).
  • Banco Galicia: lunes 10% con Mastercard por MODO (tope $10.000/mes) y 15% para Éminent (tope $15.000/mes).

Descuentos adicionales en todas las marcas de estaciones

Además de las promociones específicas por empresa, hay bancos que ofrecen rebajas generales válidas en cualquier estación de servicio.

Beneficios multisucursal

  • Banco Credicoop: viernes 15% con Visa o Cabal por MODO (tope $4.500/semana) y 20% para cuenta sueldo (tope $6.000/semana, hasta $24.000 en diciembre).
  • Naranja X: sábados y domingos 10% en Gulf con tarjeta de crédito (tope $3.000 por compra).
  • Banco Patagonia: jueves 20% en todas las estaciones (tope $7.500/mes) y 25% para clientes Singular (tope $15.000/mes).
  • Banco Columbia: días 8 y 26 de diciembre, 20% en todas las marcas pagando con QR y tarjeta de crédito por MODO (tope $8.000 por fecha).
Más leídas