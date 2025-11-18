Descuentos en farmacias con Cuenta DNI se extienden hasta fin de noviembre en Provincia de Buenos Aires

Hasta el 30 de noviembre de 2025, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ha extendido sus promociones, ofreciendo descuentos en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves de este mes. Esta iniciativa busca fomentar el uso de su aplicación y brindar alivio a los usuarios en un sector esencial como el de la salud personal.

Detalles de los descuentos en farmacias

Los usuarios de Cuenta DNI podrán recibir un 10% de descuento en compras realizadas en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. Este reintegro no tiene límite y se aplicará exclusivamente cuando el pago se realice con el saldo disponible en la cuenta. Sin embargo, es imprescindible que los usuarios no tengan demoras en sus obligaciones con el banco para acceder al beneficio.

Otras promociones destacadas de noviembre 2025

Aparte de los descuentos en farmacias, Cuenta DNI ofrece otras promociones atractivas, tales como:

31% de descuento en Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años , el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con un tope de $8.000 por persona.

, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con un tope de 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías , el sábado 8 de noviembre, con un tope de $6.000 por persona.

, el sábado 8 de noviembre, con un tope de 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses , todos los días, con un tope de $6.000 semanal por persona.

, todos los días, con un tope de 40% de descuento en comercios adheridos de universidades bonaerenses , todos los días, con un tope de $6.000 por semana.

, todos los días, con un tope de 10% de descuento en librerías los lunes y martes, sin tope de reintegro.

los lunes y martes, sin tope de reintegro. 3 cuotas sin interés en comercios de cercanía (no alimentos), todos los días, mediante la vinculación de tarjetas Visa y/o Mastercard en la app.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de Banco Provincia por posicionar a Cuenta DNI como una herramienta esencial para el consumo diario, facilitando el acceso a productos y servicios a través de beneficios concretos.