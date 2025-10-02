Descuentos del 20% en DIA con Cuenta DNI en octubre

Ignacio Hernández
Este lunes, usuarios de Cuenta DNI disfrutan de 20% de reintegro en compras en Día%

Todos los lunes de octubre, los usuarios de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, podrán beneficiarse con un atractivo descuentos en supermercados, lo que promete fomentar el consumo local y aliviar la carga económica de las familias.

¿Qué incluye el descuento en Supermercados DIA?

Durante el mes de octubre de 2025, Cuenta DNI ofrecerá un 20% de descuento en Supermercados DIA adheridos a la promoción. Esta oferta está dirigida a sus 10 millones de usuarios y se aplica exclusivamente a las compras realizadas los lunes.

  • El descuento solo es válido para compras superiores a $20.000.
  • El reintegro máximo por persona es de $8.000 por jornada.
  • Los pagos deben realizarse utilizando las opciones de “Pagar QR” o “Clave DNI”.

Condiciones para acceder al reintegro

Los usuarios deben tener en cuenta que el reintegro se verá reflejado en su cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra, a través de la sección “Últimos movimientos”. Este beneficio no será aplicable a las personas que mantengan deudas vencidas con el Banco Provincia.

Además, los ahorros no serán válidos si se realizan pagos a través de otros métodos de billeteras digitales, tarjetas de crédito o débito, o mediante transferencias en Cuenta DNI.

