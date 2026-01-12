Desalojo de carpinchos en Nordelta genera protestas vecinales y polémica judicial

Victoria Saenz
Carpinchos invaden San Isidro y generan preocupación entre los vecinos del Club Náutico

Vecinos de Nordelta se encuentran en alerta tras el inicio de un operativo por parte de personal de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, que comenzó en la madrugada de este lunes. El objetivo es desalojar a los carpinchos que habitan en la zona, a pesar de que existe una medida cautelar en su favor y un fallo de primera instancia que autoriza el procedimiento.

Protestas por el desalojo de carpinchos en Nordelta

Capataz de la naturaleza: carpinchos hacen de las suyas en Pilar, ¿la nueva moda del conurbano?

Integrantes de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz y vecinos se congregaron desde la noche del domingo en el barrio Silvestre, sobre la entrada sur de Nordelta, con el fin de evitar el traslado de estos animales. Según denunciaron, durante los últimos días se han colocado redes en la zona para facilitar el operativo.

“Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta, Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires ha comenzado este procedimiento. En lugar de protegerlos, esta semana pusieron dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancándolos de su hogar sin consideración”, indicaron desde la agrupación.

Desde el marco legal, la situación es compleja. A pesar de la medida cautelar y la apelación presentada por los defensores de los carpinchos, la Justicia autorizó, a través de un fallo de primera instancia, que se realicen los procedimientos. Esto ha provocado un fuerte rechazo en la comunidad local.

Por el momento, se desconoce el avance de las autoridades en el operativo. Se ha informado que ya han accedido a diversos barrios de la zona para trasladar a los carpinchos machos, dejando atrás a las hembras preñadas y a sus crías, lo que ha generado una ola de preocupación entre los residentes de la localidad.

