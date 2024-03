Derribaron radares de fotomultas instalados en la Ruta 11

Autores desconocidos llevaron a cabo un acto de vandalismo derribando los dos radares de velocidad recientemente instalados en la Ruta 11, en la jurisdicción del partido de General Lavalle y frente al Partido de La Costa. Los incidentes tuvieron lugar en las rotondas de acceso a Costa del Este y San Bernardo.

Según informó FM La Marea, los agresores no solo derribaron los postes de soporte de las cámaras de seguridad, sino que también sustrajeron los cables del sistema de instalación. En el momento del ataque, parte del equipo aún no estaba operativo, lo que significa que las cámaras destinadas a capturar imágenes para respaldar las multas por infracciones de tránsito aún no estaban en funcionamiento.

Tras la constatación del acto delictivo, la Policía Científica llevó a cabo un peritaje y la toma de huellas en el lugar. Las autoridades ya han identificado a un sospechoso en relación con el incidente, según informó Canal 11 de La Costa.

Los radares afectados se encontraban en el kilómetro 332, en la entrada a la rotonda de Costa del Este (en dirección a Mar del Plata), y en el kilómetro 341, en el acceso a la rotonda de San Bernardo (también en dirección al partido de General Pueyrredón). En ambos tramos, la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora, según los letreros indicadores.

Cabe destacar que estas cámaras ya habían sido instaladas al inicio de la temporada de verano 2024, pero se retiraron debido a la falta de cumplimiento de las normativas vigentes.