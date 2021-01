Denuncian una gigantesca usurpación en una playa cercana a Miramar

A 17 kilometros al sur de Miramar hay un pequeño pueblo costero, con playas casi virgenes llamado Mar del Sud, en el Partido de General Alvardo. Allí un grupo de propietarios compraron terrenos hace algunos años y proyectaron construir sus viviendas a metros del mar, pero un robo reveló una trama mucho más oscura que estaba azotando a varios dueños: una banda amedrenta a los vecinos para quedarse con la posesión de 32 manzanas en la playa, conocida como el Remanso.

Uno de los afectados es Facundo Di Génova, dueño de un lote ubicado entre las calles 7 y 140. El día de la madre del año pasado recibió un llamado de un vecino que le informó que su terreno había sido robado.

“Se robaron tres tranqueras y destruyeron un alambradro de media manzana por un valor de 200 mil pesos. Hay que robarse tres tranqueras, no es una bicicleta que está tirada y te la llevaste. Aprovecharon que era el pico de la pandemia y no había nadie”. contó en diálogo con Crónica.

Con el correr de las horas consiguió el nombre del responsable: Alejo Vaca Castex, el abogado del titular de una empresa de seguridad llamada ALBOSA y dueño de las ruinas del histórico hotel Boulevard Atlántico, Horacio Domenicone.

“Lo llamé. Primero me dijo que los terrenos no eran míos. Y después de negarme la posesión me preguntó si no se los vendía. Un delirante, un mafioso.”, narró.

En ese momento este hombre, propietario del lugar desde 2012, pensó que era víctima de un robo común, pero se dio cuenta que a muchos vecinos les pasaba lo mismo.

“Buscan asustar, que no vengas más y vendas barato”, sostuvo.

“Este Vaca Castex compró una posesión trucha de 32 manzanas, se quiere quedar con todo y niega la propiedad a los dueños autenticos, entre ellos yo”, precisó Di Génova.

Andrea Rastelli es otra de la dueñas afectada. Junto a su marido, Alberto Coste, compraron un terreno en la manzana 281, entre las calles 3 y 5.

Nosotros compramos ahí en 2005. No había calle en ese momento y llegabas por un calle paralela al mar. Alambramos, pusimos 120 plantas, perforaciones, pero al tiempo las cosas fueron sacadas”, afirmó Rastelli.

“Somos de San Fernando e ibamos cada tanto, pero en 2008 con la muerte de nuestro hijo mayor nos quedamos sin energía para ocuparnos del terreno”, relató.

Y no fue hasta a octubre del año pasado que se enteraron que su terreno había sido usurpado y cercado. “Le pedimos a una persona que vaya a revisar el lugar y no pudo entrar, hasta la calle estaba cerrada”, contó.

” Es un atropello absoluto”, dijo uno de los afectados. “Luego otros vecinos nos contactaron, hasta este momento no pensábamos poner un abogado, pero ahora en febrero vamos a viajar y nos vamos a ocupar del tema. Es un atropello absoluto”, sostuvo Rastelli

Su vecino, Agustin Ferreras, que vive en la manzana lindera a la suya, también sufrió la usurpación y hasta instalaron luz trucha, porque para iniciar el trámite hay que presentar las escrituras. Por lo que inició una demanda.

“Vaca Castex es funcionario de la Cooperativa, entonces hace todas las truchadas. Es un tipo muy oscuro”, precisó Di Génova, quien también emprendió el reclamo judicial.

“Dijimos basta, se terminó, esto tiene que salir a la luz. Hay una usurpasión de 32 manzadas en las mejores playas de Mar del Sud, prácticamente vírgenes, en un campo precioso y con un potencial enorme”, destacó.