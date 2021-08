Denuncian que un colegio no acepta alumnos que no se identifiquen con su sexo biológico

Padres denuncian que un colegio de la ciudad de Salta no acepta alumnos que no se identifiquen con su sexo biológico. Todo comenzó con los formularios de inscripción interesados en que sus hijos concurran al establecimiento educativo.

Varios padres se quejaron que el Instituto Timoteo de la capital salteña por no aceptar a los chicos que no se siente identificados con un género o con el que nacieron: “Si no te sentís identificado te piden que te vayas del colegio”, argumentaron.

Se ha realizado una denuncia al INADI desde el organismo de Salta y hacia el Ministerio de Educación. “Se le hizo una presentación formal al Ministerio de Educación para que exija el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género y la Ley de Educación Sexual tanto en establecimientos públicos y privados”, indicó el delegado Gustavo Farquharson.

Según se constata en el sitio web de la institución educativo, se trata de un “colegio cristiano evangélico abierta a todas las familias”, pero los progenitores de los alumnos denuncian que el colegio sólo acepta a los chicos por cómo perciben su orientación sexual.