Denuncian que le escribieron “terrorista” en el guardapolvo a un niño musulmán

Una mujer denunció que a su hijo de 6 años lo discriminó la acompañante terapéutica de un compañero de escuela y le escribió “terrorista” en un cartel que le pegó en el guardapolvo.

“Arriba del nombre le habían escrito ’terrorista’. Él no tenía idea lo que la palabra significaba, pero yo me quedé helada”, comentó Romina, madre del niño. Y agregó: “Me dijo que se la había escrito la acompañante terapéutica de uno de los chicos. Él le pidió que le escribiera ’terrorífico’ y ella le escribió ’terrorista’. No es una confusión menor”.

El hecho ocurrió en la zona oeste de la capital neuquina. La mujer intentó dialogar con la acompañante terapéutica y tuvo una reunión con ella. “Ella me dijo que le había escrito la palabra que mi hijo le había pedido. Y que lo había hecho no sólo con él sino también con otros nenes que se lo habían pedido. Yo les pedí a varios padres si me podían mostrar los cartelitos de los nombres y en ninguno había nada fuera del nombre”, explicó.







Según detalló Romina, quien habría escrito “terrorista” a su hijo presentó un descargo en el que aseguró no recordar haber redactado ese término. “Por lo visto lo escribió de forma inconsciente”, ironizó la madre.