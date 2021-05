Denuncian que en una clínica le robaron “hasta la alianza de matrimonio” a una mujer fallecida por coronavirus

Familiares de una mujer fallecida por coronavirus denunciaron que le robaron “hasta la alianza de matrimonio” en una clínica de Munro. Además del anillo, detallaron que faltaba el celular y ropa.

Mirta, de 63 años, falleció de coronavirus el 3 de mayo pasado, tras casi un mes de internación en la Clínica Independencia de Munro. Familiares de la víctima denunciaron que cuando el marido fue a retirar las pertenencias de la mujer se encontraron con que faltaban el celular, la ropa y la alianza de casamiento que la acompañó 35 años.

“El celular no era uno muy moderno, ni de último modelo, pero le servía para mensajearnos y saber cómo estaba” contó Ileana, hija de la mujer fallecida; y agregó: “No sabemos quién se lo llevó, pero al dolor que tenemos por la pérdida de mi madre, ahora nos quedamos sin sus pertenencia”.

Su padre fue quién retiró la bolsa con los objetos que poseía su mujer durante la internación en terapia intensiva. Al llegar al auto, y abrir la bolsa, notó que faltaban varias cosas de su esposa. Inmediatamente se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia del robo. A su mujer, recientemente fallecida por coronavirus, le robaron su celular, su ropa y la alianza de matrimonio.

Para su sorpresa, en la seccional le informaron que ese mismo día había ido otra persona a denunciar otro robo similar que ocurrió en la misma clínica. “No puedo entender cómo están organizados. Desconfiamos de todos. No queremos acusar a nadie porque no sabemos quién fue. Per tenemos la certeza de que a mi mamá la dejamos con sus cosas y ya no están”, detalló con angustia la joven.