Denuncian que en Bragado hay pacientes con coronavirus que se mueren por falta de oxigeno

La concejal Daniela Monzón (PRO) de la ciudad de Bragado, denunció que los pacientes con Covid-19 morían en una sala común del Hospital Municipal San Luis de la mencionada localidad bonaerense por falta de suministro de oxígeno.

Monzón, que es farmacéutica, expuso en el Concejo Deliberante en diciembre de 2020 que el Hospital Municipal San Luis de Bragado no estaba bien equipado ni su personal correctamente remunerado para enfrentar otro año de pandemia de coronavirus.

Poco antes, el 3 de septiembre, la CICOP presentó una carta al intendente de Bragado, Vicente Gatica, para informar que en la localidad hubo una “gran cantidad de fallecidos” por coronavirus “en sala común” del Hospital, pero la secretaria de Salud municipal, Mónica Pusso, afirmó que se produjo porque “la población de Bragado era añosa”.

Desde la agrupación gremial explicaron en su informe que “al utilizarse tubos de oxígeno con manómetros, por el alto requerimiento precisan un monitoreo constante” y, debido a eso “existen situaciones en donde los pacientes añosos se quedan sin oxígeno y cuando la enfermera pasa el tiempo transcurrido provoca daños irreversibles”.

Durante la sesión del 28 de diciembre de 2020, en la que se presentó el presupuesto 2021, la concejal abogó por que “se mejoraran ciertas condiciones del hospital” para hacer frente a la pandemia, así como también insistió en la necesidad de subir el sueldo básico de un profesional de la salud, que es de $ 12.600 en esa ciudad.

Es por eso que la funcionaria no acompañó el proyecto que fue aprobado porque no se consideraba a la pandemia en el mismo. Al tiempo que expresó la preocupación que le generaba saber que eran la localidad bonaerense con más casos por habitantes y con más muertos por pacientes contagiados.

Asimismo, la edil afirmó que los pacientes con Covid-19 que hoy están en tratamiento en el Hospital de Bragado se encuentran alojados en una parte del edificio que no está terminada donde no tienen oxígeno central y donde la temperatura del ambiente se maneja con aire acondicionado, que en estos momentos no se puede usar.

Bragado tiene un gobierno de coalición en el que bajo el paraguas de Juntos por el Cambio hay miembros del PRO (al que pertenece Monzón), la UCR, la Coalición Cívica, el Partido Fe, “y dos partidos locales, Acción para el Desarrollo y Unidos por Bragado, al cual pertenece el Intendente”, explicó la concejal.